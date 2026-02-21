El futuro judicial del ex príncipe Andrés abarca desde una multa a la prisión

El delito, según el jurista, es “extremadamente difícil de probar”. En su opinión es necesario “demostrar la intención, por parte del acusado, de aprovechar su posición en beneficio propio o de otra persona”. Para poder basarse en documentos contenidos en la última entrega de los archivos Epstein, publicada el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, estos deberán autentificados por las autoridades, un mero trámite según el abogado.