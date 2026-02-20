Secciones
SociedadActualidad

Mano de obra 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes

La escala salarial de la construcción registró un aumento del 1,8% en febrero. Conocé cuánto cobran por hora los trabajadores según categoría y zona.

Actualización salarial para albañiles y obreros de la construcción. Foto tomada de perfil.com Actualización salarial para albañiles y obreros de la construcción. Foto tomada de perfil.com
Hace 1 Hs

Febrero trajo novedades para los trabajadores de la construcción. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) actualizó la escala salarial con un incremento del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.

El ajuste forma parte del acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias del sector y alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 76/75. Además, se estableció el pago de sumas no remunerativas mensuales correspondientes a enero y febrero.

A continuación, el detalle de cuánto cobra la mano de obra en febrero 2026, según categoría y región.

Sueldos básicos por hora en febrero 2026

Zona A (Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones)

Valores por hora:

Oficial Especializado: $5470

Oficial: $4679

Medio Oficial: $4324

Ayudante: $3980

Sereno (mensual): $723.032

Sumas no remunerativas (febrero 2026):

Oficial Especializado: $121.800

Oficial: $112.200

Medio Oficial: $102.800

Ayudante: $96.800

Sereno: $96.800

Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut)

Valores por hora:

Oficial Especializado: $6071

Oficial: $5196

Medio Oficial: $4793

Ayudante: $4438

Sereno (mensual): $805.489

Sumas no remunerativas (febrero 2026):

Oficial Especializado: $135.200

Oficial: $124.600

Medio Oficial: $114.100

Ayudante: $107.500

Sereno: $107.500

Zona C (Santa Cruz)

Valores por hora:

Oficial Especializado: $8397

Oficial: $7873

Medio Oficial: $7597

Ayudante: $7377

Sereno (mensual): $1.208.753

Sumas no remunerativas (febrero 2026):

Oficial Especializado: $187.000

Oficial: $172.300

Medio Oficial: $157.800

Ayudante: $148.600

Sereno: $148.600

Zona C Austral

(Tierra del Fuego)

Valores por hora:

Oficial Especializado: $10.940

Oficial: $9358

Medio Oficial: $8648

Ayudante: $7960

Sereno (mensual): $1.446.064

Sumas no remunerativas (febrero 2026):

Oficial Especializado: $243.600

Oficial: $224.400

Medio Oficial: $205.600

Ayudante: $193.600

Sereno: $193.600

Hasta cuándo rige el acuerdo salarial

Según el acta firmada el 12 de enero, el acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2026.

En ese marco, se mantiene una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y su impacto en el sector de la construcción.

Además, las partes se comprometieron a reunirse nuevamente el 19 de febrero de 2026 para definir los ajustes correspondientes a marzo, aunque podrán adelantar el encuentro si las condiciones económicas lo requieren.

Mano de obra 2026: qué tener en cuenta

Si estás presupuestando una obra o evaluando costos de construcción, estos valores impactan directamente en el cálculo de mano de obra. Recordá que:

Los montos varían según zona geográfica.

Las sumas no remunerativas se liquidan de forma quincenal.

El acuerdo podría modificarse nuevamente en marzo.

En un contexto de inflación alta y revisiones salariales frecuentes, seguir de cerca las actualizaciones de la UOCRA es clave tanto para trabajadores como para desarrolladores y particulares que estén planificando una obra en 2026.

Temas Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El efecto cierre de Fate: la UIA alertó por las “distorsiones” en la competencia

El efecto "cierre de Fate": la UIA alertó por las “distorsiones” en la competencia

Inundaciones en Tucumán: cortan la Ruta Nacional 40 en Colalao del Valle por crecida de ríos

Inundaciones en Tucumán: cortan la Ruta Nacional 40 en Colalao del Valle por crecida de ríos

Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años
2

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén
3

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
4

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
5

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
6

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Más Noticias
El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Cáncer de colon: el síntoma clave que permite detectarlo a tiempo

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Hay alerta por tormentas eléctricas en 11 provincias: cómo estará el clima el fin de semana

Las lluvias provocarán el descenso de la temperatura en Tucumán: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana?

Las lluvias provocarán el descenso de la temperatura en Tucumán: ¿cómo estará el tiempo este fin de semana?

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: cómo impactará la intensidad del Caballo de Fuego en cada signo, según Ludovica Squirru

Por qué Paco Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

Por qué "Paco" Puga elige uvas tucumanas para sus vinos reconocidos a nivel mundial

La puerta de Tucumán”: vecinos se ilusionan con recuperar El Bajo

"La puerta de Tucumán”: vecinos se ilusionan con recuperar El Bajo

Comentarios