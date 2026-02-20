Mano de obra 2026: cuánto cobran albañiles, oficiales y ayudantes

Febrero trajo novedades para los trabajadores de la construcción. La Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) actualizó la escala salarial con un incremento del 1,8% sobre los salarios básicos vigentes al 31 de enero de 2026.
El ajuste forma parte del acuerdo paritario firmado con las cámaras empresarias del sector y alcanza a todas las categorías del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT) N° 76/75. Además, se estableció el pago de sumas no remunerativas mensuales correspondientes a enero y febrero.
A continuación, el detalle de cuánto cobra la mano de obra en febrero 2026, según categoría y región.
Sueldos básicos por hora en febrero 2026
Zona A (Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, Tucumán, Chaco, Corrientes, Jujuy y Misiones)
Valores por hora:
Oficial Especializado: $5470
Oficial: $4679
Medio Oficial: $4324
Ayudante: $3980
Sereno (mensual): $723.032
Sumas no remunerativas (febrero 2026):
Oficial Especializado: $121.800
Oficial: $112.200
Medio Oficial: $102.800
Ayudante: $96.800
Sereno: $96.800
Zona B (La Pampa, Neuquén, Río Negro y Chubut)
Valores por hora:
Oficial Especializado: $6071
Oficial: $5196
Medio Oficial: $4793
Ayudante: $4438
Sereno (mensual): $805.489
Sumas no remunerativas (febrero 2026):
Oficial Especializado: $135.200
Oficial: $124.600
Medio Oficial: $114.100
Ayudante: $107.500
Sereno: $107.500
Zona C (Santa Cruz)
Valores por hora:
Oficial Especializado: $8397
Oficial: $7873
Medio Oficial: $7597
Ayudante: $7377
Sereno (mensual): $1.208.753
Sumas no remunerativas (febrero 2026):
Oficial Especializado: $187.000
Oficial: $172.300
Medio Oficial: $157.800
Ayudante: $148.600
Sereno: $148.600
Zona C Austral
(Tierra del Fuego)
Valores por hora:
Oficial Especializado: $10.940
Oficial: $9358
Medio Oficial: $8648
Ayudante: $7960
Sereno (mensual): $1.446.064
Sumas no remunerativas (febrero 2026):
Oficial Especializado: $243.600
Oficial: $224.400
Medio Oficial: $205.600
Ayudante: $193.600
Sereno: $193.600
Hasta cuándo rige el acuerdo salarial
Según el acta firmada el 12 de enero, el acuerdo salarial tiene vigencia hasta el 28 de febrero de 2026.
En ese marco, se mantiene una comisión especial para el seguimiento de las variables económicas y su impacto en el sector de la construcción.
Además, las partes se comprometieron a reunirse nuevamente el 19 de febrero de 2026 para definir los ajustes correspondientes a marzo, aunque podrán adelantar el encuentro si las condiciones económicas lo requieren.
Mano de obra 2026: qué tener en cuenta
Si estás presupuestando una obra o evaluando costos de construcción, estos valores impactan directamente en el cálculo de mano de obra. Recordá que:
Los montos varían según zona geográfica.
Las sumas no remunerativas se liquidan de forma quincenal.
El acuerdo podría modificarse nuevamente en marzo.
En un contexto de inflación alta y revisiones salariales frecuentes, seguir de cerca las actualizaciones de la UOCRA es clave tanto para trabajadores como para desarrolladores y particulares que estén planificando una obra en 2026.