Inundaciones en Tucumán: cortan la Ruta Nacional 40 en Colalao del Valle por crecida de ríos
Las intensas precipitaciones registradas durante la jornada provocaron el crecimiento de cursos de agua que atraviesan la calzada. El tránsito permanece totalmente interrumpido a la altura del río Hombre Muerto.
Las fuertes lluvias que afectaron a distintos puntos de la provincia generaron complicaciones en la circulación vial en el oeste tucumano. Desde la Comisaría de Colalao del Valle informaron el corte total de la Ruta Nacional 40 a la altura del río Hombre Muerto, debido a la crecida de los ríos que atraviesan la traza.
Según el parte policial, las precipitaciones registradas durante el día provocaron un marcado aumento del caudal en los cursos de agua de la zona, lo que volvió intransitable el paso para todo tipo de vehículos.
Intervención de Vialidad y Bomberos
Personal de la dependencia policial se encuentra realizando el corte preventivo y controlando la circulación en el sector afectado, con el objetivo de evitar accidentes.
Asimismo, se dio aviso a personal de Vialidad y a los Bomberos Voluntarios de la localidad para evaluar la situación y coordinar las tareas correspondientes.
Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona hasta que las condiciones climáticas mejoren y se garantice la seguridad para transitar por la Ruta Nacional 40.
El monitoreo continuará mientras persistan las lluvias y el riesgo de nuevas crecidas.