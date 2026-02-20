Milei celebró la votación en Diputados y dijo que la ley termina con la "industria del juicio"

Uno de los puntos en los que el presidente Milei ha puesto mayor énfasis es en el fin de lo que el Gobierno denomina "la industria del juicio". El oficialismo argumenta que la nueva ley simplifica y digitaliza los procesos de registración, ordena las responsabilidades y establece reglas claras para ambas partes. Con esto, se pretende reducir drásticamente la conflictividad judicial que, a criterio del Ejecutivo, ha funcionado históricamente como un freno para la inversión y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).