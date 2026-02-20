Milei celebró la votación en Diputados y dijo que la ley termina con la "industria del juicio"

En un clima de fuerte respaldo político, la Oficina del Presidente de la República Argentina emitió un comunicado oficial en la madrugda de este viernes para celebrar la sanción de la Ley de Modernización Laboral. Para la administración de Javier Milei, este hito legislativo representa el cumplimiento de una de las promesas centrales de su campaña y el inicio de una nueva etapa que busca dar por terminadas "más de siete décadas de atraso" en las relaciones del trabajo en el país.
Desde la Casa Rosada sostienen que la nueva normativa es una herramienta fundamental para transformar la realidad económica de los argentinos. Según el Ejecutivo, el corazón de esta reforma apunta a fomentar la creación de empleo registrado y combatir los altos índices de informalidad que han caracterizado al mercado laboral local. Para el mandatario, la clave reside en la adaptación de las normas a las exigencias del siglo XXI, eliminando la burocracia excesiva y dotando de un mayor dinamismo a los vínculos entre empleadores y asalariados.
Uno de los puntos en los que el presidente Milei ha puesto mayor énfasis es en el fin de lo que el Gobierno denomina "la industria del juicio". El oficialismo argumenta que la nueva ley simplifica y digitaliza los procesos de registración, ordena las responsabilidades y establece reglas claras para ambas partes. Con esto, se pretende reducir drásticamente la conflictividad judicial que, a criterio del Ejecutivo, ha funcionado históricamente como un freno para la inversión y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs).
En la visión del Presidente, esta reforma no es un hecho aislado, sino un componente esencial dentro del plan de estabilización macroeconómica, monetaria y fiscal que viene llevando adelante su gestión. Milei considera que, tras el "esfuerzo enorme" realizado por la sociedad para alcanzar el equilibrio de las cuentas públicas, la modernización laboral permitirá a los actores económicos planificar a largo plazo sin el temor a conflictos permanentes, favoreciendo así la expansión del empleo formal en todos los sectores.
Finalmente, el mandatario extendió un agradecimiento a los legisladores que acompañaron el proyecto, interpretando su apoyo como un compromiso con la voluntad expresada por los votantes en las urnas. Con la mirada puesta en el futuro, el Presidente reafirmó su intención de avanzar con el resto de las reformas estructurales enviadas al Congreso, bajo la premisa de sentar las bases para una transformación profunda que, en sus palabras, logre "hacer grande a la Argentina nuevamente".