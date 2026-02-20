Caso YPF: desestimaron un pedido de la Argentina para suspender el proceso de revelación de pruebas

En paralelo, la Argentina presentó un escrito ante la Justicia de Estados Unidos en el que se opuso al pedido de desacato y sanciones promovido por los beneficiarios de la resolución original. En esa presentación, el Estado objetó las exigencias de discovery impulsadas por los demandantes, a las que calificó de “gravosas” y carentes de sustento jurídico. Según argumentó, las medidas apuntan a ejercer presión en una eventual negociación más que a identificar activos susceptibles de ejecución.