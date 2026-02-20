Secciones
Caso YPF: desestimaron un pedido de la Argentina para suspender el proceso de revelación de pruebas

La solicitud había sido formulado por el Estado mientras se aguarda la resolución de la Corte de Apelaciones en la causa principal y ante la expectativa de una nueva apelación.

JUICIO POR YPF. La jueza Loretta Preska rechazó un pedido de Argentina. JUICIO POR YPF. La jueza Loretta Preska rechazó un pedido de Argentina. FOTO BAESNEGOCIOS.
Hace 1 Hs

Un nuevo revés sufiró la Argentina en el marco del juicio por la expropiación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La jueza del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, resolvió rechazar la solicitud presentada por el Estado argentino para suspender el proceso de discovery. 

La solicitud había sido formulado mientras se aguarda la resolución de la Corte de Apelaciones en la causa principal y ante la expectativa de una nueva apelación por parte del país. La decisión implica que continuará la etapa de presentación de pruebas en el litigio por la estatización de la petrolera, que enfrenta a la Argentina con Burford Capital y Eton Park, pese a que aún resta la intervención del tribunal de alzada.

El conflicto se desarrolla en la fase de ejecución de la sentencia que obliga al país a abonar U$S16.100 millones más intereses a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la compañía, concretada en 2012. Desde mayo de 2024, los demandantes presentaron solicitudes formales de discovery -instancia en la que las partes deben intercambiar información relevante- con el objetivo de acceder a datos sobre activos argentinos, con especial foco en las reservas de oro.

“Con seguridad el país apelará este nuevo fallo de la magistrada neoyorquina. Será la sexta apelación en simultáneo en el caso por la expropiación de YPF (primaria, entrega acciones, ONG, ‘WhatsApps’, defensa de YPF y, ahora, discovery)”, enumeró Sebastián Maril, director regional de Latam Advisors, consignó Infobae. 

En paralelo, la Argentina presentó un escrito ante la Justicia de Estados Unidos en el que se opuso al pedido de desacato y sanciones promovido por los beneficiarios de la resolución original. En esa presentación, el Estado objetó las exigencias de discovery impulsadas por los demandantes, a las que calificó de “gravosas” y carentes de sustento jurídico. Según argumentó, las medidas apuntan a ejercer presión en una eventual negociación más que a identificar activos susceptibles de ejecución.

En los últimos días, los beneficiarios de la sentencia solicitaron a la jueza Preska la convocatoria a una audiencia probatoria para que el Tesoro argentino demuestre que no dispone de información sobre la localización y administración del oro soberano.

La semana pasada, la defensa argentina presentó una declaración jurada ante el tribunal de Preska referida a las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA). En el documento se argumenta que estos activos gozan de inmunidad y no pueden ser ejecutados judicialmente ni en Estados Unidos ni en otras jurisdicciones, con independencia de eventuales requerimientos de discovery.

