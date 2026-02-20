Victoria Villarruel: “Sin producción nacional no hay políticas reales de Gobierno”

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuestionó este viernes la política de liberación de importaciones impulsada y marcó diferencias con el rumbo económico. “Sin producción nacional no hay políticas de gobierno”, planteó.
A través de su cuenta de X (antes Twitter), la titular del Senado defendió los aranceles a las importaciones fijados por Donald Trump en Estados Unidos, que fueron anulados este viernes por la Corte Suprema de ese país.
“La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”, afirmó.
"Primero la Argentina"
Tras analizar que “sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno”, la vicepresidenta agregó: “Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”.
Advirtió que “la apertura total y libre de las importaciones sólo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”, en un cuestionamiento solapado a la figura del jefe de Estado y a su política económica, basada en un proceso de desregulación y fomento al ingreso de productos desde el exterior.
“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios”, finalizó Villarruel.
