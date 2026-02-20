Secciones
Política

Victoria Villarruel: “Sin producción nacional no hay políticas reales de Gobierno”

La titular del Senado defendió la política arancelaria impulsada por Trump en Estados Unidos y advirtió sobre la apertura total y libre de las importaciones.

Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación. Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.
Hace 1 Hs

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, cuestionó este viernes la política de liberación de importaciones impulsada y marcó diferencias con el rumbo económico. “Sin producción nacional no hay políticas de gobierno”, planteó.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), la titular del Senado defendió  los aranceles a las importaciones fijados por Donald Trump en Estados Unidos, que fueron anulados este viernes por la Corte Suprema de ese país.

“La decisión de la Corte de Estados Unidos de anular los aranceles impuestos por Trump a las importaciones implica un golpe a las políticas de producción y establecimiento de empresas en Estados Unidos”, afirmó.

"Primero la Argentina" 

Tras analizar que “sin empleo nacional y sin producción nacional no hay políticas reales de gobierno”, la vicepresidenta agregó: “Sin industria, se pasa a depender hasta en lo más mínimo de China, un país comunista. Para Trump primero está Estados Unidos, para mí, primero está la Argentina”.

Advirtió que “la apertura total y libre de las importaciones sólo favorece la dependencia de China y profundiza las emergencias económicas y sociales”, en un cuestionamiento solapado a la figura del jefe de Estado y a su política económica, basada en un proceso de desregulación y fomento al ingreso de productos desde el exterior.

“Tenemos todo para ser una potencia mundial. No debemos conformarnos con ser un país de servicios”, finalizó Villarruel.

Temas TucumánBuenos AiresHonorable Senado de la Nación ArgentinaRepública ArgentinaDonald TrumpJavier MileiVictoria Villarruel
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral
1

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años
2

Cómo es el departamento donde vive Mirtha Legrand, a días de cumplir 99 años

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén
3

El joven tucumano que estaba desaparecido en la Patagonia fue hallado con vida en Neuquén

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora
4

Murió Eric Dane, estrella de Grey’s Anatomy y Euphoria, tras luchar contra una enfermedad devastadora

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle
5

Una defensora prepara una denuncia contra Patricio Ledezma, el joven agredido en Tafí del Valle

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado
6

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Más Noticias
“Se autodenominan ‘conductores de la CGT’, pero fueron puestos a dedo”, disparó Jaldo

“Se autodenominan ‘conductores de la CGT’, pero fueron puestos a dedo”, disparó Jaldo

Reforma laboral: Jaldo respaldó el accionar de los tres diputados del bloque Independencia

Reforma laboral: Jaldo respaldó el accionar de los tres diputados del bloque Independencia

Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”

Diputados aprobó la reforma laboral y Pelli defendió el proyecto: “Si no estás bien parado, el kirchnerismo te lleva puesto”

La CGT profundiza la grieta con el peronismo dialoguista: “Esos gobernadores nos dan vergüenza”

La CGT profundiza la grieta con el peronismo dialoguista: “Esos gobernadores nos dan vergüenza”

Reforma laboral: qué le pidió Echarri a los tucumanos Noguera y Medina horas antes de la votación

Reforma laboral: qué le pidió Echarri a los tucumanos Noguera y Medina horas antes de la votación

Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

Reacciones a la reforma laboral tras su aprobación en Diputados: apoyo del oficialismo y fuertes críticas opositoras

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Reforma laboral: con modificaciones, Diputados votó a favor y el proyecto vuelve al Senado

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Mirá cómo votaron los diputados tucumanos el proyecto de reforma laboral

Comentarios