Gerónimo Vargas Aignasse respaldó a Osvaldo Jaldo y habló de “críticas injustificadas”

Por último, Vargas Aignasse aseguró que es tiempo de construir un peronismo distinto: federal, responsable, moderno y democrático. “Un peronismo que represente al pueblo y no a las corporaciones; que defienda el trabajo, la producción y el desarrollo, y que entienda que la legitimidad nace del voto popular, no de estructuras que nadie eligió. El peronismo tucumano no recibe órdenes. Recibe mandatos. Y ese mandato lo dio el pueblo con su voto”, finalizó.