Gerónimo Vargas Aignasse respaldó a Osvaldo Jaldo y habló de “críticas injustificadas”

El legislador Gerónimo Vargas Aignasse (PJ) salió este viernes a respaldar a Osvaldo Jaldo, luego de las críticas que recibió el mandatario provincial porque los tres diputados del bloque Independencia, que responden a Casa de Gobierno, dieron quórum en la sesión de la Cámara de Diputados por la reforma laboral y dos de ellos acompañaron con su voto el proyecto impulsado a nivel nacional.
En un comunicado, el dirigente calificó de “injustificadas” las críticas de dirigentes sindicales que pretenden cuestionar decisiones adoptadas por representantes elegidos democráticamente por el pueblo tucumano. “Los diputados nacionales del Frente Tucumán Primero actuaron con responsabilidad institucional al dar quórum y habilitar el debate legislativo. Ese es su deber constitucional. La democracia se fortalece con instituciones que funcionan, no con presiones corporativas ni intentos de disciplinamiento político”, afirmó.
“El 26 de octubre, el pueblo tucumano fue claro: ganó el Frente Tucumán Primero, no Fuerza Patria. El peronismo tucumano se presentó con identidad propia y con un mandato claro: ser una oposición responsable, dialoguista y comprometida exclusivamente con los intereses de Tucumán. Cuando sea conveniente para nuestra provincia, vamos a dialogar y vamos a acordar, porque nuestra lealtad es con el pueblo tucumano”, agregó.
El parlamentario dijo que “resulta inaceptable que quienes condujeron al peronismo a errores estratégicos graves, como el desdoblamiento electoral en la provincia de Buenos Aires —una decisión motivada por internas que sólo le interesaban a la dirigencia bonaerense y no al peronismo nacional— y que produjo la pérdida de un número significativo de bancas en el Congreso, pretendan hoy responsabilizar a las provincias del norte por su propio fracaso político”.
“El peronismo tucumano no recibe órdenes”
“Durante décadas, el norte argentino fue postergado y utilizado como una herramienta electoral, recibiendo migajas mientras las decisiones se concentraban en el área metropolitana. Hoy, esos mismos sectores pretenden dar lecciones de conducción y representación, cuando han perdido el vínculo con la sociedad y con la realidad del interior del país”, completó.
Por último, Vargas Aignasse aseguró que es tiempo de construir un peronismo distinto: federal, responsable, moderno y democrático. “Un peronismo que represente al pueblo y no a las corporaciones; que defienda el trabajo, la producción y el desarrollo, y que entienda que la legitimidad nace del voto popular, no de estructuras que nadie eligió. El peronismo tucumano no recibe órdenes. Recibe mandatos. Y ese mandato lo dio el pueblo con su voto”, finalizó.