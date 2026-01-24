Trump amenazó a Canadá con aplicar aranceles del 100% si avanza en un acuerdo comercial con China

La escalada de tensión entre ambos países no es nueva. En las últimas semanas, Trump también criticó al gobierno de Carney por haberse negado a permitir el despliegue de la denominada “Cúpula Dorada”, un sistema de protección antimisiles estadounidense, sobre Groenlandia. Al respecto, el presidente estadounidense afirmó: "Canadá se opone a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia, a pesar de que protegería a Canadá. En cambio, votó a favor de hacer negocios con China, ¡que los devorará en el primer año!".