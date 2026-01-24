Trump amenazó a Canadá con aplicar aranceles del 100% si avanza en un acuerdo comercial con China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al primer ministro de Canadá, Mark Carney, con imponer aranceles del 100% a todos los productos canadienses si concreta un acuerdo comercial con China.
El conflicto se originó tras el anuncio de un acuerdo comercial preliminar alcanzado entre Canadá y China el pasado 16 de enero, luego de dos días de reuniones en Pekín. Según informó la agencia Reuters, el entendimiento prevé la reducción de aranceles y el retiro de gravámenes sobre varios productos agrícolas canadienses, y entraría en vigencia a partir del 1 de marzo de 2026.
En ese contexto, el primer ministro canadiense celebró públicamente el acercamiento con el gigante asiático. Mark Carney publicó en sus redes sociales una fotografía junto al presidente chino, Xi Jinping, en Beijing, acompañada por el mensaje: "Canadá y China están forjando una nueva alianza estratégica. Estamos aprovechando nuestras fortalezas, centrándonos en el comercio, la energía, la agricultura, los productos del mar y otras áreas donde podemos lograr grandes beneficios para ambos pueblos".
Fuerte advertencia de Trump
La reacción de Trump no tardó en llegar. El mandatario estadounidense cuestionó duramente el acuerdo y lanzó una advertencia directa al gobierno canadiense. "Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", escribió. En el mismo mensaje, Trump sostuvo que "China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".
Luego, el presidente fue aún más explícito en su amenaza comercial: "Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100 % a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EEUU. ¡Gracias por su atención!".
La escalada de tensión entre ambos países no es nueva. En las últimas semanas, Trump también criticó al gobierno de Carney por haberse negado a permitir el despliegue de la denominada “Cúpula Dorada”, un sistema de protección antimisiles estadounidense, sobre Groenlandia. Al respecto, el presidente estadounidense afirmó: "Canadá se opone a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia, a pesar de que protegería a Canadá. En cambio, votó a favor de hacer negocios con China, ¡que los devorará en el primer año!".