Donald Trump castigó a Corea del Sur con aranceles y generó tensión en los mercados globales

El argumento de la Casa Blanca radica en una presunta falta de compromiso legislativo por parte de su socio comercial: "Dado que el Poder Legislativo de Corea no ha promulgado nuestro Histórico Acuerdo Comercial, lo cual es su prerrogativa, por la presente incremento los aranceles de Corea del Sur sobre autos, productos madereros, farmacéuticos y todos los demás aranceles recíprocos", dijo Trump.