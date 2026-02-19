Radiografía de Instituto: cómo llega el equipo del "Traductor" Flores al duelo ante Atlético Tucumán
Tras la salida de Oldrá y el debut con triunfo de su nuevo entrenador, la "Gloria" busca hacerse fuerte en Alta Córdoba. Las bajas sensibles, los refuerzos y las similitudes con el momento del "Decano".
Al igual que Atlético Tucumán, Instituto también intentará confirmar su levantada en esta sexta fecha interzonal del torneo Apertura. La “Gloria” inició el año lejos de lo esperado: llegó a la quinta jornada con apenas un punto, producto de un empate y cuatro derrotas. Perdió sus dos primeros partidos y, tras la segunda caída (2-1 frente a Platense), su entrenador Daniel Oldrá dejó el cargo de común acuerdo.
Ante ese escenario, la dirigencia reaccionó con rapidez y apostó por Diego “Traductor” Flores, ex San Martín. En su debut, el nuevo DT le dio al equipo la primera alegría: triunfo 2-0 como local frente a Central Córdoba. Un envión anímico en la quinta cita y ante su gente, muy similar al que consiguió Atlético días atrás.
“Tuvo un comienzo súper traumático del campeonato. Las dos primeras derrotas golpearon fuerte puertas adentro; fue un verdadero cimbronazo para el plantel y para los hinchas”, analizó el periodista local Hernán Laurino, en diálogo con LA GACETA. Según su mirada, la sensación en Alta Córdoba es que Oldrá no debió continuar tras la temporada anterior, una decisión que terminó derivando en una salida anticipada que sacudió la estructura deportiva del club.
Conforme con el mercado
Más allá del arranque irregular, el mercado de pases de la “Gloria” generó expectativas entre los hinchas, que confían en una mejora respecto del plantel anterior. Instituto incorporó refuerzos en todas las líneas y el nombre más rutilante fue el del goleador Franco Jara, llegado desde Belgrano.
Sin embargo, el delantero está lesionado y no podrá estar esta noche frente a Atlético. La ausencia pesa: en Córdoba todavía se extrañan los goles de Adrián Martínez, hoy con un presente fantástico en Racing. “Falta un ‘9’ de área que garantice presencia y gol”, advirtió Laurino.
Además de Jara, se sumaron futbolistas de experiencia como Hernán de la Fuente (ex Atlético), Jonathan Galván y Franco Moyano. A su vez, Alex Luna, Manuel Roffo y Gastón Lódico continúan siendo la base que sostiene futbolísticamente al equipo desde la temporada pasada.
El sello del “Traductor”
¿Y cómo fue recibido Diego Flores en Alta Córdoba? “Con cierto cuestionamiento, en parte por no tener la ‘chapa’ que una parte del hincha pretendía”, explicó Laurino. De todos modos, destacó que gustó su predisposición inmediata y que el ciclo comenzó con un impacto positivo.
En lo futbolístico, el diagnóstico aún es preliminar. Con Oldrá, Instituto evidenciaba falta de orden e identidad. Con Flores, que apenas lleva un partido, el periodista percibe “mayor organización e intensidad”.
“Hubo otra actitud, algo habitual tras un cambio de entrenador. El desafío ahora es sostener esa reacción inicial y construir una identidad clara. El hincha de Instituto exige un equipo ofensivo, protagonista y con buen trato de pelota”, señaló.
Laurino también marcó una cuenta pendiente, que incluso puede sonar familiar en los pasillos de 25 de Mayo y Chile. “La Gloria necesita volver a competir con seriedad: ser sólida, intensa y plantarse en todas las canchas. Sobre todo como visitante, donde arrastra una racha negativa sin triunfos desde junio del año pasado”.
Necesidades compartidas
Así, Instituto y Atlético llegan con contextos que presentan más de un punto de contacto. No hubo cambio de entrenador en el “Decano”, es cierto, pero en ambos aparece la urgencia por sumar y consolidar señales de recuperación. Incluso el historial reciente acompaña la paridad: dos victorias por lado y un empate desde que ambos coinciden en Primera.
Para la “Gloria” del “Traductor” Flores, el reto será ratificar en casa el envión que trajo el nuevo ciclo. Para Atlético, el desafío es todavía más pesado: volver a ganar fuera de Tucumán después de más de un año y cortar una sequía de más de siete temporadas sin triunfos en Córdoba.
Con Belgrano en el horizonte inmediato, Racing luego en el “José Fierro” y River más adelante como visitante, los puntos empiezan a cotizar alto para el equipo de Colace.Mañana, desde las 20 en el “Monumental Presidente Perón”, ambos pondrán a prueba su levantada. Y, en un duelo de necesidades, la diferencia la marcará quién esté más preparado para sostener el impulso cuando la pelota empiece a rodar.