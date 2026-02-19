Radiografía de Instituto: cómo llega el equipo del "Traductor" Flores al duelo ante Atlético Tucumán

“Tuvo un comienzo súper traumático del campeonato. Las dos primeras derrotas golpearon fuerte puertas adentro; fue un verdadero cimbronazo para el plantel y para los hinchas”, analizó el periodista local Hernán Laurino, en diálogo con LA GACETA. Según su mirada, la sensación en Alta Córdoba es que Oldrá no debió continuar tras la temporada anterior, una decisión que terminó derivando en una salida anticipada que sacudió la estructura deportiva del club.