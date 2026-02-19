"No existe una tabla de merecimientos, acá tenés que ganar": Ferrari palpitó la previa de Atlético Tucumán vs. Instituto
En la antesala del choque frente a la "Gloria" en Alta Córdoba, el defensor del "Decano" analizó el presente del equipo y dejó en claro la postura del plantel. El desafío de romper la mala racha como visitante, la importancia de la solidez defensiva y una gira que toman como "dos finales".
Atlético Tucumán buscará mañana un triunfo con doble premio. Por un lado, ratificar la levantada que inició con la goleada 4-0 frente a Estudiantes de Río Cuarto; por el otro, romper el maleficio que lo persigue fuera de casa y que desde hace más de un año le impide festejar como visitante. Desde las 20, el “Decano” visitará a Instituto en el Monumental “Presidente Perón”, por la sexta fecha del torneo Apertura, con el objetivo de sumar y empezar a dejar atrás esas historias incómodas.
Uno de los que alzó la voz para analizar el presente del equipo fue Gianluca Ferrari. El defensor se ganó el puesto con méritos desde la pretemporada y, desde que empezó a rodar la pelota, se encargó de justificarlo. Acumula minutos de peso en la última línea y se perfila como uno de esos líderes silenciosos que sostienen al plantel. Al menos, sus declaraciones van en esa dirección.
El central dejó en claro cuál es la mentalidad del grupo de cara a la seguidilla que se viene, pese al envión anímico del último triunfo. “Esto es muy lindo, pero no hay que conformarse. Era lo que teníamos que hacer; teníamos que ganar. Lo disfrutamos en su momento, pero al toque empezamos a pensar en Instituto. Son todas finales para nosotros. No podemos regalar nada; todos los partidos son importantes y hay que pensar en despegar de abajo”, aseguró, con un mensaje que el hincha necesitaba escuchar.
Cerrar el arco, uno de los grandes objetivos
Si hubo un rasgo distintivo en la última presentación del “Decano” fue la eficacia en los momentos clave y la solidez para clausurar su propio arco. Para Ferrari, esa debe ser la fórmula a repetir en Alta Córdoba. “La contundencia para hacer los goles y mantener el arco en cero atrás es muy importante para nosotros. Hay que seguir sumando por este camino”, aseguró.
Ese arco en cero no es casualidad. Responde a un trabajo defensivo que debió reacomodarse y que, salvo el traspié en Junín, muestra señales de crecimiento. En ese proceso, la sociedad que conformó con Gastón Suso empieza a rendir frutos. Lejos de relajarse con los elogios, Ferrari remarcó la competencia interna. “Con Gastón hablamos mucho. Y como digo siempre, atrás están el ‘Paragua’ (Clever Ferreira), ‘Juampi’ (Juan Posse), ‘Lucho’ (Luciano Vallejo)… Son todos muy buenos jugadores y están preparados. Al que le toque jugar tiene que estar de la mejor manera por el bien de Atlético”, analizó.
El defensor también se refirió a su adaptación a una función clave en la salida desde el fondo, un rol de riesgo que se volvió central en la idea de Hugo Colace. “Hay que tratar de sumar siempre para el equipo. Si sale bien la jugada, bárbaro; y si no, hay que seguir metiéndole de la mejor manera”, evaluó.
Prohibido relajarse
Sobre la doble parada en Córdoba (primero Instituto y luego Belgrano), fue claro respecto al enfoque del grupo en esta gira. “Son dos finales y hay que salir a buscarlas así como salimos el último partido”, afirmó. Es que el plantel ya sabe, por experiencia reciente, que las desconcentraciones se pagan caro en la máxima categoría. El recuerdo de la caída ante Sarmiento en Junín sigue fresco. “Todos los partidos son difíciles. No nos podemos relajar ni jugar a medias. Contra Sarmiento salimos el primer tiempo a ver qué pasaba y nos metieron dos goles. Tenemos que estar al 100% siempre”, advirtió.
En lo personal, atraviesa un momento de consolidación. La continuidad le dio confianza y se nota. “Bien; contento, tratando de aprovechar las oportunidades. Trabajo para esto, así que estoy muy feliz”, reconoció.
Pero dejó para el final la definición más cruda y realista. Al evaluar los puntos que Atlético dejó en el camino, fue contundente: “Por merecimiento no ganás nada; acá tenés que ganar. Hay que hacer los goles y evitar que te los hagan. No existe una tabla de merecimientos”.
Con esa premisa, Atlético saldrá a jugar en Alta Córdoba. Sabe que la gira recién comienza, pero también que los puntos de hoy pueden pesar si pretende que la reacción que insinuó el fin de semana se transforme, de una vez por todas, en el comienzo de una verdadera racha.