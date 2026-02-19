"No existe una tabla de merecimientos, acá tenés que ganar": Ferrari palpitó la previa de Atlético Tucumán vs. Instituto

El central dejó en claro cuál es la mentalidad del grupo de cara a la seguidilla que se viene, pese al envión anímico del último triunfo. “Esto es muy lindo, pero no hay que conformarse. Era lo que teníamos que hacer; teníamos que ganar. Lo disfrutamos en su momento, pero al toque empezamos a pensar en Instituto. Son todas finales para nosotros. No podemos regalar nada; todos los partidos son importantes y hay que pensar en despegar de abajo”, aseguró, con un mensaje que el hincha necesitaba escuchar.