A qué hora debería tomar agua con limón si quiero bajar de peso

A estos beneficios se suma su efecto diurético, ya que contribuye a reducir la retención de líquidos y aliviar la sensación de hinchazón. El limón es un diurético natural que facilita la eliminación de toxinas y puede mejorar la función hepática al estimular la producción de bilis, un líquido esencial para la digestión de las grasas. Por esta razón, su incorporación en la dieta puede ser un apoyo extra en la pérdida de peso, siempre en el contexto de un estilo de vida saludable.