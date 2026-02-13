La mayoría de los cánceres evitables están ligados a solo dos hábitos: cuáles son y cómo reducir el riesgo

En 2022 se contabilizaron casi 19 millones de nuevos casos de cáncer en el mundo, y aproximadamente el 38% se relacionó con 30 factores de riesgo que podrían modificarse. Entre los principales se encuentran fumar, beber alcohol, tener un índice de masa corporal elevado, realizar poca actividad física, consumir tabaco sin humo como el de mascar, una lactancia inadecuada, la contaminación del aire, la exposición a radiación ultravioleta, agentes infecciosos y más de una decena de riesgos laborales.