Misión de tucumanos en Ucrania: “Seguimos hasta que llegue la victoria, y la victoria será la paz”

Hoy a las 11 (hora de Barcelona, 7 de la Argentina) partirá desde la Sagrada Familia la llamada “Caravana de la Bondad”, una misión humanitaria impulsada por la Fundación Santa Clara que se dirigirá hacia Ucrania, con la participación de cuatro tucumanos que sintieron el llamado a participar de esta iniciativa que tiene como bandera, el deseo de salvar vidas. Entre ellos se encuentran la religiosa Sor Lucía Caram, quien esta vez estará acompañada por su sobrino Ernesto Caram (h). Los otros dos comprovincianos que formarán parte son Tulio Toledo Bigón y Santiago Albarracín.