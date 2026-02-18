De Barcelona a Ucrania, en caravana: la misión solidaria que moviliza a cuatro tucumanos

“En mi familia siempre se inculcó esto de dar por el otro sin recibir nada a cambio”, cuenta. Esa raíz solidaria -que él define como parte de su cultura- lo acompañó desde Tucumán hasta Europa. Hace algunos años se mudó a Cataluña y allí la vocación de servicio encontró un nuevo cauce, ya que decidió acompañar el trabajo que lidera su tía, la religiosa tucumana Sor Lucía Caram, al frente de la Fundación del Convento de Santa Clara.