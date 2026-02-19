Diputados: avanza el tratamiento de la reforma laboral y el oficialismo confía en aprobarla cerca de la medianoche

Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois reivindicó la justicia social como parte de la Constitución y de la Doctrina Social de la Iglesia, al definirla como “reconocer que hay asimetrías y desigualdades en una sociedad”, y cuestionó: “¿Cómo se puede pretender que haya libertad entre desiguales?”. Además, denunció que el Presidente realiza “una persecución religiosa” contra quienes consideran que “la justicia social es un derecho sagrado”, porque para el libertario es “un pecado capital”. En ese marco, citó al Papa Francisco: “Trabajo sin derechos no es trabajo sino esclavitud, y los que contribuyen a que haya trabajo sin derechos son verdugos”.