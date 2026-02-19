Diputados: avanza el tratamiento de la reforma laboral y el oficialismo confía en aprobarla cerca de la medianoche
En una sesión atravesada por el paro nacional, LLA confía en reunir los votos necesarios para avanzar con la medida y cumplir con los plazos previstos antes del inicio de las sesiones ordinarias.
En una jornada marcada por el paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), la Cámara de Diputados de la Nación avanzaba con el tratamiento de la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El oficialismo confia en aprobar el proyecto cerca de la medianoche, en medio de un clima de fuerte tensión política y sindical.
Desde el bloque de La Libertad Avanza (LLA) aseguran contar con el respaldo de su elenco estable de aliados -PRO, UCR y MID- y de los bloques provinciales que responden a los gobernadores de Salta, Misiones, Catamarca, San Juan, Tucumán y Santa Cruz, los mismos que aportaron al quórum en el recinto.
Sin embargo, aun en caso de obtener media sanción, la iniciativa deberá regresar al Senado debido a la eliminación del artículo 44. Los tiempos apremian para el oficialismo: la meta es que el Presidente pueda exhibir la sanción definitiva de la ley como uno de los principales logros de gestión el próximo primero de marzo, cuando inaugure las sesiones ordinarias del Congreso.
En ese marco, la jefa del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich, convocó para mañana viernes a las 10 a un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto. El objetivo es emitir dictamen sobre el texto modificado en Diputados y llevarlo al recinto el próximo viernes 27 para su ratificación. Solo entonces el proyecto se convertirá en ley.
Cruces
Durante el debate, el diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó con dureza el proyecto. Señaló que “no hay ningún elemento que indique que hubo algún intento de modernizar”, y recordó que la ley de home office aprobada durante la pandemia fue derogada. “La reforma es sistémica, bien elaborada, saben a dónde van. Deja atrás definitivamente el sistema de protección del trabajador y va hacia un sistema donde se va a beneficiar fuertemente el sector empresario”, sostuvo. Y agregó: “Buscando esforzadamente para ver si había algún elemento que beneficiara al trabajador, puedo decir que no hay ninguno. Se meten hasta con temas que están ampliamente resueltos por la jurisprudencia”.
En la misma línea crítica se expresó el diputado del Frente de Izquierda Nicolás Del Caño, quien afirmó que la reforma “de modernización no tiene nada”. “Los trabajadores de las aplicaciones, en esta ley, todos los derechos que no tienen, no los van a tener nunca”, advirtió, al señalar que ese sector no fue contemplado. Para el legislador, el proyecto implica “precarización laboral, fragmentación de la clase trabajadora e informalidad”. También cuestionó el Fondo de Cese Laboral (FAL): “Con el dinero de los trabajadores, con las jubilaciones, se van a financiar los despidos. Es un fondo de despidos”, manifestó.
Desde la Unión Cívica Radical, el correntino Diógenes González adelantó su respaldo a la iniciativa, aunque marcó diferencias puntuales. “La ley no es suficiente, pero sin dudas estamos en el camino correcto”, afirmó.
Por su parte, el diputado de Unión por la Patria Juan Grabois reivindicó la justicia social como parte de la Constitución y de la Doctrina Social de la Iglesia, al definirla como “reconocer que hay asimetrías y desigualdades en una sociedad”, y cuestionó: “¿Cómo se puede pretender que haya libertad entre desiguales?”. Además, denunció que el Presidente realiza “una persecución religiosa” contra quienes consideran que “la justicia social es un derecho sagrado”, porque para el libertario es “un pecado capital”. En ese marco, citó al Papa Francisco: “Trabajo sin derechos no es trabajo sino esclavitud, y los que contribuyen a que haya trabajo sin derechos son verdugos”.
El tucumano Pablo Yedlin también cuestionó con dureza la iniciativa y advirtió sobre su impacto en el empleo y en las finanzas provinciales. En su intervención, consideró que sancionar una ley en el contexto actual “no tiene sentido”. “En el último año se perdieron 2.500 empleos en la cosecha del limón; 5.500 en la construcción por el cierre de la obra pública dispuesto por el gobierno de Javier Milei; 500 en empresas textiles; además de comercios cerrados en todo San Miguel de Tucumán”, detalló.