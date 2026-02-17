El homenaje a una tucumana en el Cosquín Rock: el sueño que su familia hizo realidad tras su partida

La respuesta superó cualquier expectativa. En la segunda jornada del festival, Piti subió al escenario y convirtió el show en un tributo. Nombró a Nany, habló de su historia y le dedicó el recital. “El Piti era uno de los ídolos de mi hija. Esperaba que le dedicara una canción y fue mucho más que eso: le dedicó el show. A nosotros nos emocionó mucho”, expresó Alberto en una entrevista con el DoceTV.