Secciones
SociedadActualidad

El homenaje a una tucumana en el Cosquín Rock: el sueño que su familia hizo realidad tras su partida

Con un tributo especial de Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo, Mariana "Nany" Núñez fue recordada en el escenario.

Piti de Las Pastillas del Abuelo en La Casita del Blues. GENTILEZA/ELDOCETV Piti de Las Pastillas del Abuelo en La Casita del Blues. GENTILEZA/ELDOCETV
Hace 1 Hs

En Cosquín Rock, la tucumana Mariana “Nany” Núñez, fallecida hace unos días, tuvo el homenaje que tanto buscó su familia. No fue una casualidad, sino el resultado del amor de su padre, que en medio de la pérdida decidió transformar el dolor en un acto de memoria.

Nany era fanática de Piti Fernández, cantante de Las Pastillas del Abuelo. Sus canciones formaban parte de la banda sonora de cada verano compartido y de los viajes que la familia emprendía rumbo a las sierras cordobesas. Este año, sin embargo, el destino cambió de golpe: la joven falleció días antes de volver al festival junto a su padre y sus hermanas.

Lejos de resignarse, Alberto Núñez tomó una decisión que marcaría el sentido de ese viaje. Escribió al productor del festival, José Palazzo, y al propio músico para contarles quién era Mariana y cuánto significaba para ella estar allí. No pidió privilegios ni escenarios especiales; solo pidió memoria.

El pedido de un padre tucumano que conmovió al Cosquín Rock: su hija será recordada en el festival

El pedido de un padre tucumano que conmovió al Cosquín Rock: su hija será recordada en el festival

La respuesta superó cualquier expectativa. En la segunda jornada del festival, Piti subió al escenario y convirtió el show en un tributo. Nombró a Nany, habló de su historia y le dedicó el recital. “El Piti era uno de los ídolos de mi hija. Esperaba que le dedicara una canción y fue mucho más que eso: le dedicó el show. A nosotros nos emocionó mucho”, expresó Alberto en una entrevista con el DoceTV.

El artista también se hizo eco del impacto que generó la historia. “Es increíble el caso de Nany, la cantidad de gente que me pidió que la recuerde. Hace ver la calidad que era ella, tanto como sus padres y hermanos”, dijo ante el público.

Así, en medio de luces y acordes, la joven tucumana tuvo su homenaje. Para su familia, ese momento significó algo más que un recuerdo: fue la posibilidad de cumplir un sueño pendiente, de verla simbólicamente sobre el escenario que tanto amaba.

Temas Cosquín Rock
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El pedido de un padre tucumano que conmovió al Cosquín Rock: su hija será recordada en el festival

El pedido de un padre tucumano que conmovió al Cosquín Rock: su hija será recordada en el festival

El desopilante regreso de Joaquín Levinton a los escenarios: entró en una camilla de hospital al Cosquín Rock

El desopilante regreso de Joaquín Levinton a los escenarios: entró en una camilla de hospital al Cosquín Rock

Lo más popular
Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa
1

Milei desligó a Sturzenegger del contrato millonario con una empresa que dirige su esposa

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio
2

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?
3

¿Cómo seguirá la causa de la agresión a Santiago Bagne en Tafí del Valle?

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia
4

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán
5

Cierres en el microcentro: empresarios afirman que hay una transformación comercial en Tucumán

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo
6

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Más Noticias
¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

¿Dónde y cómo ver el eclipse solar anular de este 17 de febrero?

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

“Granizo e intensa actividad eléctrica”: el NOA vuelve a estar bajo alerta meteorológica

Alberto Samid, internado en Punta del Este: su familia pide un avión sanitario de urgencia para trasladarlo

Alberto Samid, internado en Punta del Este: su familia pide un avión sanitario de urgencia para trasladarlo

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

Año Nuevo Lunar: ¿por qué empieza hoy y qué es el Caballo de Fuego?

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

El fin de semana largo de Carnaval se despediría con un martes caluroso y húmedo en Tucumán

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Con 82 y 58 años, Silvano Aguilar y José Martínez escoltaron a la Pachamama

Con 82 y 58 años, Silvano Aguilar y José Martínez escoltaron a la Pachamama

La vida itinerante de “Muña Muña” en épocas de Carnaval

La vida itinerante de “Muña Muña” en épocas de Carnaval

Comentarios