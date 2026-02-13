Secciones
Fiesta Nacional del Queso en Tafí del Valle: cartelera y precio de las entradas

Artistas nacionales y provinciales subirán al escenario del Complejo Deportivo Democracia el próximo fin de semana. También habrá tareas de corral y paseos gastronómicos y de artesanos. Los residentes de Tafí del Valle podrán acceder al festejo con entradas a mitad de precio.

Fiesta Nacional del Queso en Tafí del Valle: cartelera y precio de las entradas Foto: Fiestas y Caminos
Hace 2 Hs

Esta semana se presentó oficialmente ante el Ente Tucumán Turismo la 56° Fiesta Nacional del Queso, uno de los eventos más esperados del año en los Valles Calchaquíes. El evento se llevará a cabo una vez más en Tafí del Valle y contará con una amplia cartelera de artistas y oferta gastronómica para que los paladares de los visitantes puedan degustar lo mejor de los sabores regionales.

Desde el Ente Tucumán Turismo se destacó el valor de este tipo de propuestas como herramientas estratégicas para fortalecer el turismo interno y regional, dinamizar la economía local y promover el desarrollo de la actividad durante la temporada de verano, generando oportunidades para emprendedores y prestadores de servicios.

Queso tafinisto: el protagonista de la fiesta

Durante el lanzamiento, las autoridades compartieron los principales lineamientos de esta nueva edición, que vuelve a posicionar a Tafí del Valle como escenario de grandes celebraciones populares vinculadas a la identidad, la producción local y las tradiciones culturales de la provincia. La fiesta, que se desarrollará en el Complejo Deportivo Democracia, pone en valor la producción artesanal del queso tafinisto, un producto que forma parte de la historia y del patrimonio cultural del valle desde tiempos coloniales.

Este año se harán tareas de corral, cocina en vivo, la clásica ofrenda a la Pachamama y la bendición de frutos. Habrá exposición, venta y degustación de quesos artesanales y comidas regionales. Para los amantes de las artesanías, habrá un paseo exclusivamente dedicado a los productores locales y también se podrá visitar el Museo del Queso Tafinisto.

Cartelera de la Fiesta Nacional del Queso

La convocatoria ya tiene fecha pautada en el calendario cultural de Tucumán. La celebración se realizará el próximo fin de semana del viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de febrero. Los shows empezarán a las 19, pero el sábado y domingo habrá tareas de corral desde las 14.30 y 14, respectivamente. Se incluyeron en el cronograma tareas como enlazada, pialadas y doma; jineteada y concentración de agrupaciones gauchas.

La cartelera del viernes 20 será estelarizada por artistas como el "Indio" Lucio Rojas, Christian Herrera y la banda "Los Bybys". En la segunda noche, la del sábado 21, subirán a escena el grupo "Las Voces de Orán", el "Chaqueño" Palavecino y también la banda tropical "Q'Lokura". Para cerrar esta edición de la Fiesta Nacional del Queso, el domingo 22 Tafí del Valle contará con la presencia de Lázaro Caballero, Sergio Galleguillo y el dúo "Los Herrera".

Además de las figuras más convocantes, el escenario contará con artistas todo el tiempo. Estarán también Juana Velardez, Mercedes Díaz, Rosa Rueda, Florencia Gómez, Julio Peñalva, Ángela Romano, Marta Maza, Samuel Álvarez, Judith Zurita, “Las Hermanas Cancino”, Ana María Moya y Beatriz Arjona.

A la cartelera se sumarán Adriana Rojas, Alejandra Cáceres, Pedro Acosta, “Vidaleros”, Tamara Muñoz, “Los del Valle”, “Los Vargas”, “La Salamanquera”, “Dúo Achalay”, Luis Centeno, Jorge García, Rufo Navarro, Lourdes Centeno, Jorge Gutiérrez, diferentes ballets y muchos más.

Cuánto cuestan y cómo sacar entradas para la Fiesta del Queso

Las entradas pueden sacarse de forma online en el sitio de la Boletería Digital de Tafí del Valle –tafidelvalle.boleteriadigital.com.ar–. El costo del ticket general es de $20.000, pero el ticket para residentes tiene un valor diferenciado. Quienes tengan domicilio en Tafí del Valle podrán acceder a las entradas al 50% de lo que paga el resto del público, por lo que abonarán $10.000.

