Fiesta Nacional del Queso en Tafí del Valle: cartelera y precio de las entradas

Queso tafinisto: el protagonista de la fiesta

Durante el lanzamiento, las autoridades compartieron los principales lineamientos de esta nueva edición, que vuelve a posicionar a Tafí del Valle como escenario de grandes celebraciones populares vinculadas a la identidad, la producción local y las tradiciones culturales de la provincia. La fiesta, que se desarrollará en el Complejo Deportivo Democracia, pone en valor la producción artesanal del queso tafinisto, un producto que forma parte de la historia y del patrimonio cultural del valle desde tiempos coloniales.