Mundial 2026: el Ministerio de Salud de Tucumán alertó por riesgo de sarampión en países sede

En ese marco, las autoridades sanitarias remarcaron la necesidad de contar con el esquema de vacunación completo antes de viajar y advirtieron que quienes tengan previsto asistir al mundial en esos países deben aplicarse la triple viral o doble viral para protegerse, ya que el virus se encuentra en circulación. Además, señalaron que es fundamental que las personas nacidas después de 1965 revisen su esquema y acudan a los vacunatorios para completar la inmunización o verificar que cuentan con la protección adecuada.