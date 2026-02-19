Secciones
Mundial 2026: el Ministerio de Salud de Tucumán alertó por riesgo de sarampión en países sede

Tras la detección de un caso en Capital Federal, reforzaron la vigilancia epidemiológica y recomendaron aplicarse la triple o doble viral antes de viajar a Estados Unidos, México y Canadá para presenciar el torneo.

Recomiendan vacunarse antes de viajar al Mundial 2026. Foto archivo. Recomiendan vacunarse antes de viajar al Mundial 2026. Foto archivo.
Hace 12 Min

Las autoridades sanitarias advirtieron sobre el riesgo de contagio de sarampión en países que serán sede de la próxima Copa del Mundo.

Luis Medina Ruiz,  ministro de Salud Pública, encabezó una reunión  de evaluación epidemiológica junto al subsecretario de Salud, Marcelo Montoya, y el equipo de epidemiología para evaluar el escenario sanitario de la provincia, el país y la región.

Las autoridades manifestaron preocupación por la detección de un caso de sarampión en un adulto residente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con antecedente de viaje al exterior. En este contexto, durante el encuentro no solo se actualizaron los datos epidemiológicos y se definieron acciones para reforzar las estrategias de prevención y vacunación, sino que además se activaron protocolos de bloqueo y seguimiento de contactos en el Área Metropolitana de Buenos Aires para contener posibles contagios.

Según informó el ministro Medina Ruiz , los países más afectados por el sarampión son: Canadá, México y Estados Unidos. Dato que adquiere especial relevancia porque esas naciones serán sede del Mundial de fútbol 2026.

En ese marco, las autoridades sanitarias remarcaron la necesidad de contar con el esquema de vacunación completo antes de viajar y advirtieron que quienes tengan previsto asistir al mundial en esos países deben aplicarse la triple viral o doble viral para protegerse, ya que el virus se encuentra en circulación. Además, señalaron que es fundamental que las personas nacidas después de 1965 revisen su esquema y acudan a los vacunatorios para completar la inmunización o verificar que cuentan con la protección adecuada.

Temas MéxicoCanadáMinisterio de Salud Pública de TucumánEstados UnidosArgentinaLuis Medina RuizMundial 2026
