Preocupa el avance del sarampión en Sudamérica

Argentina quedó en zona roja según datos obtenidos por la OPS.

11 Febrero 2026

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) intensificó sus advertencias por el avance del sarampión en las Américas y pidió reforzar de inmediato la vigilancia epidemiológica, completar los esquemas de vacunación y garantizar respuestas rápidas para controlar brotes sostenidos, que muestran un crecimiento sin precedentes en los últimos años.

En Argentina, la institución expresó especial preocupación por los niveles de cobertura. En 2024, la vacunación con la primera dosis contra el sarampión alcanzó el 82%, mientras que la segunda dosis llegó apenas al 46%, un indicador que ubica al país en la categoría roja y exige acciones urgentes.

Según la OPS, 2025 fue el año más complejo para el control del sarampión en la región. Se confirmaron 14.891 casos en 13 países de América, lo que representó un aumento de 32 veces respecto de 2024, cuando se registraron 466 casos. Además, se notificaron 29 muertes. México concentró 6.428 casos y 24 fallecimientos, mientras que Estados Unidos y Canadá reportaron 2.242 y 5.436 casos respectivamente. Argentina contabilizó 36 casos y otros países, como Bolivia, Belice, Paraguay, Perú y Uruguay, informaron brotes de diversa magnitud.

Casos

La tendencia se mantiene en 2026. Durante las primeras tres semanas del año se identificaron 1.031 casos en siete países, un incremento de 43 veces en comparación con el mismo período de 2025. México encabezó los registros con 740 contagios, seguido por Bolivia, Canadá, Chile, Estados Unidos, Guatemala y Uruguay. En ese lapso no se reportaron muertes.

El análisis epidemiológico indica que el 78% de los casos confirmados correspondió a personas no vacunadas, mientras que en el 11% se desconocía el antecedente de inmunización. Aunque la mayoría de los afectados fueron adolescentes y adultos jóvenes, las tasas más altas de incidencia se registraron en menores de un año y en niños de hasta nueve años.

La OPS recordó que el sarampión es altamente contagioso pero prevenible con dos dosis de la vacuna triple viral. Por eso, instó a acelerar la vacunación, fortalecer la búsqueda activa de casos y cerrar las brechas de inmunidad, especialmente ante la proximidad de eventos masivos como el Mundial de Fútbol 2026.

