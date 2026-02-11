Preocupa el avance del sarampión en Sudamérica

Según la OPS, 2025 fue el año más complejo para el control del sarampión en la región. Se confirmaron 14.891 casos en 13 países de América, lo que representó un aumento de 32 veces respecto de 2024, cuando se registraron 466 casos. Además, se notificaron 29 muertes. México concentró 6.428 casos y 24 fallecimientos, mientras que Estados Unidos y Canadá reportaron 2.242 y 5.436 casos respectivamente. Argentina contabilizó 36 casos y otros países, como Bolivia, Belice, Paraguay, Perú y Uruguay, informaron brotes de diversa magnitud.