Azulejos impecables: los trucos más efectivos para quitar manchas y sarro

Una de las mezclas efectivas para eliminar el sarro de los azulejos y juntas es el que lleva tres ingredientes. Se necesita una mezcla de agua y vinagre blanco en partes iguales y un chorrito de detergente o jabón para platos. Una vez que todo esté integrado, también puede usarse con un pulverizador o con un paño húmedo. Debe aplicarse sobre las uniones de los azulejos, que son los espacios que habitualmente retienen el sarro, y dejar actuar por algunos minutos. Por último, se retira frotando suavemente con una esponja.