Beto Casella en América: la montaña rusa del rating que encendió las alarmas en el debut

El reconocido conductor Beto Casella desembarcó recientemente en la pantalla de América TV con una propuesta renovada titulada BTV. Tras permanecer dos décadas al frente de su clásico ciclo en El Nueve, el comunicador decidió cambiar de aire mediático para competir en el horario central. Esta mudanza generó gran expectativa entre los televidentes que siguen fielmente su trayectoria profesional desde hace muchísimos años.
La emisión inaugural comenzó puntualmente a las 22:00 horas bajo un clima de absoluta familiaridad televisiva. El formato mantiene la esencia del éxito anterior mediante informes editados sobre la actualidad del espectáculo nacional. Laureano Manson destacó que la apuesta busca consolidarse dentro de una franja horaria extremadamente disputada por las señales líderes.
Subibaja en la medición de audiencia
El estreno registró un inicio alentador gracias al piso de 3.5 puntos que dejó el programa previo conducido por Ángel de Brito. Rápidamente, la cifra escaló hasta los 3.8, ubicando al ciclo momentáneamente en el segundo puesto de la televisión abierta. Sin embargo, la competencia contra MasterChef Celebrity provocó un descenso posterior hacia los 2.7 según reportó la empresa Kantar Ibope Media.
Hacia el cierre de la jornada, los indicadores marcaron un piso de 2 unidades que permaneció estable hasta el final. El promedio general del debut orbitó finalmente los 3 puntos de rating totales. Beto Casella logró sostener una audiencia competitiva frente a tan variadas opciones cinematográficas y realities gastronómicos.
Un equipo consolidado y la dinámica del vivo
Casi todo el plantel original acompañó al líder en este nuevo desafío profesional por la pantalla de Palermo. Durante los primeros minutos, “Nos mudamos todos, somos como esas familias italianas que se muda uno y se mudan 14. Yo acá he llegado vivo, después de algunas cositas que han pasado. 48 de colesterol”, dijo Casella. Figuras como Any Ventura, Aníbal Pachano y Alejandra Maglietti ocupan nuevamente sus sillas de panelistas. El ambiente festivo intentó aliviar las tensiones previas debido a polémicas internas del grupo de trabajo.
El humorista Pachu Peña sumó sus intervenciones cómicas junto al personaje interpretado por Alacrán. Por otro lado, Roberto Moldavsky participó como invitado estelar respondiendo interrogantes profundos durante una entrevista dinámica. La producción decidió que Joe Fernández estuviera ausente para evitar conflictos tras sus recientes declaraciones públicas,. Este elenco renovado pretende dar batalla diaria en las arenas movedizas del prime time nocturno.