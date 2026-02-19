Beto Casella en América: la montaña rusa del rating que encendió las alarmas en el debut

Un equipo consolidado y la dinámica del vivo

Casi todo el plantel original acompañó al líder en este nuevo desafío profesional por la pantalla de Palermo. Durante los primeros minutos, “Nos mudamos todos, somos como esas familias italianas que se muda uno y se mudan 14. Yo acá he llegado vivo, después de algunas cositas que han pasado. 48 de colesterol”, dijo Casella. Figuras como Any Ventura, Aníbal Pachano y Alejandra Maglietti ocupan nuevamente sus sillas de panelistas. El ambiente festivo intentó aliviar las tensiones previas debido a polémicas internas del grupo de trabajo.