¿Cómo es el refugio de Ricardo Darín en España? Jacuzzi privado y vistas únicas en el corazón de Cataluña

Hay viajes que no se miden en kilómetros, sino en emociones. Para Ricardo Darín y Florencia Bas, su actual estadía en Barcelona tiene un significado que trasciende lo profesional: la llegada de su primer nieto. Fieles a su estilo de "bajo perfil", la pareja ha convertido al emblemático Majestic Hotel & Spa en su búnker de paz, combinando la historia europea con el confort más absoluto.