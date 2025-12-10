Así es por dentro la casa de Ricardo Darín: la residencia de 1938 que combina elegancia y modernidad

En una de las zonas más tradicionales de Palermo, entre calles arboladas y construcciones históricas, se levanta la casa donde Ricardo Darín y Florencia Bas construyeron su vida familiar desde hace más de veinte años. Lejos del ruido mediático y de la exposición permanente, la propiedad se ha convertido en un refugio que combina historia, diseño y una calidez muy ligada al estilo personal del actor.