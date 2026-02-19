La protesta de los gremios y organizaciones sociales contra la reforma laboral tuvo impacto en Tucumán
Sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos se movilizaron este jueves a la plaza Independencia en el marco del paro convocado por la CGT. La protesta tuvo como eje el rechazo a lo que los manifestantes calificaron como un “atentado” contra los derechos de los trabajadores.
Desde temprano, columnas de distintos gremios comenzaron a concentrarse frente a la Casa de Gobierno con banderas, bombos y consignas contra el presidente Javier Milei y su equipo económico. La postal fue similar a la de la semana pasada cuando el Senado trató el proyecto.
Jorge Flores, referente de ATE, explicó que la movilización respondió a la decisión de la CTA de adherir al paro nacional. “Hoy estamos rechazando esta reforma. Más de 63.000 compañeros nacionales están en la calle”, afirmó a LA GACETA.
El dirigente sostuvo que, según los datos que manejan desde el gremio, ya hubo miles de despidos en el Estado y advirtió que podría haber nuevas cesantías. “Este gobierno ya dejó 63.000 empleados estatales en la calle y ahora avanza por un 10% más. Eso significa que 30.000 compañeros más se van a quedar sin trabajo”, denunció.
Flores fue categórico al evaluar la gestión nacional. “Ha sido desastrosa para los trabajadores del Estado. Hay despidos, amenazas, organismos cerrados y ahora avanzan también contra la coparticipación, que es la base de la recaudación de las provincias”.
Docentes, en alerta
También participó de la jornada Leonardo Sánchez, secretario gremial de ATEP, quien sostuvo que la reforma “conculca derechos y conquistas de años”.
“Nos quitan el aguinaldo, las vacaciones, el derecho a huelga y nos declaran esenciales. Sabemos que somos esenciales porque damos la cara todos los días en las aulas, pero también es esencial el derecho a huelga”, remarcó.
Consultado sobre el impacto en el inicio del ciclo lectivo, advirtió que el escenario es complejo. “La asamblea de ATEP está muy descontenta. Bajo estas condiciones el comienzo de clases no puede continuar con normalidad. La realidad la marcarán las negociaciones que comienzan mañana”, señaló, en referencia a las gestiones que el gremio mantiene a nivel nacional.
Durante la concentración se registró un breve momento de tensión cuando efectivos policiales reforzaron el vallado sobre calle 25 de Mayo, para evitar que los manifestantes se acercaran a la Casa de Gobierno. La circulación vehicular estuvo interrumpida en distintos tramos del microcentro y se habilitó de manera intermitente a lo largo de la mañana.
Algunas columnas comenzaron a marchar alrededor de la plaza, mientras otros sectores permanecieron en el lugar realizando discursos y asambleas.
Críticas a diputados tucumanos
Alejandra Arreguez, referente de la izquierda, cuestionó el rol de legisladores nacionales por Tucumán que firmaron el dictamen que habilitó el tratamiento del proyecto en Diputados. “En Tucumán se está haciendo sentir el rechazo enorme que genera esta reforma laboral. Hay diputados que fueron elegidos como oposición y hoy se aprestan a votar a favor”, expresó.
La dirigente sostuvo que, aun si la reforma fuera aprobada en ambas cámaras, “la pelea seguirá en cada lugar de trabajo”. Y citó como ejemplo el conflicto en la empresa Fate, donde -según dijo- los trabajadores resisten el cierre de la planta.