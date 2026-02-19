Paro nacional: organizaciones de izquierda cortan parcialmente el puente Lucas Córdoba

Los referentes de las agrupaciones explicaron que la protesta tiene como eje el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. “Estamos exigiendo tirar abajo la reforma laboral, cuyos efectos ya se empiezan a ver en el cierre de la empresa Fate, donde 900 compañeros quedaron en la calle y tenemos que evitar que esto se repita”, señalaron durante la concentración.