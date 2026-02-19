Secciones
Política

Paro nacional: organizaciones de izquierda cortan parcialmente el puente Lucas Córdoba

La protesta se extenderá hasta el mediodía. Los manifestantes anticiparon que luego marcharán hacia plaza Independencia para confluir con otros sectores gremiales.

Hace 1 Hs

Agrupaciones de izquierda realizaron este jueves un corte parcial en el puente Lucas Córdoba, en el marco de la jornada nacional de protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida afecta media calzada y se extenderá, según informaron los organizadores, hasta cerca del mediodía.

La manifestación se desarrolla sobre uno de los principales accesos que conecta la capital tucumana con Banda del Río Salí, lo que genera demoras en la circulación vehicular, aunque el tránsito no se encuentra totalmente interrumpido.

Los referentes de las agrupaciones explicaron que la protesta tiene como eje el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. “Estamos exigiendo tirar abajo la reforma laboral, cuyos efectos ya se empiezan a ver en el cierre de la empresa Fate, donde 900 compañeros quedaron en la calle y tenemos que evitar que esto se repita”, señalaron durante la concentración.

Paro nacional: organizaciones de izquierda cortan parcialmente el puente Lucas Córdoba

En ese sentido, remarcaron la necesidad de “luchar para defender los puestos de trabajo” y vincularon la situación de la industria con las modificaciones en el régimen laboral. La mención apunta al reciente cierre de la planta de Fate, que dejó a cientos de trabajadores sin empleo y generó fuerte impacto en el sector.

Tras la permanencia en el puente, los manifestantes anticiparon que marcharán hacia la plaza Independencia, donde confluirán con otros sectores sindicales y sociales que decidieron movilizarse pese a que la CGT convocó a un paro general sin concentración central.

La modalidad se replica en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, gremios y organizaciones se concentran frente al Congreso, mientras que en otras provincias también se prevén actos y movilizaciones durante la jornada.

La protesta mantiene reducido el tránsito en el puente Lucas Córdoba y se recomienda a los automovilistas circular con precaución o utilizar vías alternativas hasta que finalice la medida.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
1

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
2

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
3

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate
4

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”
5

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión
6

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Más Noticias
Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Elección del Defensor del Pueblo: avanza el cronograma en la Legislatura

Elección del Defensor del Pueblo: avanza el cronograma en la Legislatura

Comentarios