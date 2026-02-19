Paro nacional: organizaciones de izquierda cortan parcialmente el puente Lucas Córdoba
Agrupaciones de izquierda realizaron este jueves un corte parcial en el puente Lucas Córdoba, en el marco de la jornada nacional de protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida afecta media calzada y se extenderá, según informaron los organizadores, hasta cerca del mediodía.
La manifestación se desarrolla sobre uno de los principales accesos que conecta la capital tucumana con Banda del Río Salí, lo que genera demoras en la circulación vehicular, aunque el tránsito no se encuentra totalmente interrumpido.
Los referentes de las agrupaciones explicaron que la protesta tiene como eje el rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. “Estamos exigiendo tirar abajo la reforma laboral, cuyos efectos ya se empiezan a ver en el cierre de la empresa Fate, donde 900 compañeros quedaron en la calle y tenemos que evitar que esto se repita”, señalaron durante la concentración.
En ese sentido, remarcaron la necesidad de “luchar para defender los puestos de trabajo” y vincularon la situación de la industria con las modificaciones en el régimen laboral. La mención apunta al reciente cierre de la planta de Fate, que dejó a cientos de trabajadores sin empleo y generó fuerte impacto en el sector.
Tras la permanencia en el puente, los manifestantes anticiparon que marcharán hacia la plaza Independencia, donde confluirán con otros sectores sindicales y sociales que decidieron movilizarse pese a que la CGT convocó a un paro general sin concentración central.
La modalidad se replica en distintos puntos del país. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, gremios y organizaciones se concentran frente al Congreso, mientras que en otras provincias también se prevén actos y movilizaciones durante la jornada.
La protesta mantiene reducido el tránsito en el puente Lucas Córdoba y se recomienda a los automovilistas circular con precaución o utilizar vías alternativas hasta que finalice la medida.