Secciones
Seguridad

El antes y después de la pelea en Tafí del Valle, en la mira de los investigadores
El antes y después de la pelea en Tafí del Valle, en la mira de los investigadores
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez 18 Febrero 2026

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas InseguridadViolenciaPatricio Ledezma
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

Concepción, una ciudad convulsionada por el ataque a Patricio Ledezma

Concepción, una ciudad convulsionada por el ataque a Patricio Ledezma

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

El relato de Santiago Bagne, paso a paso: cómo se desató la pelea en Tafí del Valle

Agresión en Tafí del Valle: desmienten la pelea en el interior del boliche

Agresión en Tafí del Valle: desmienten la pelea en el interior del boliche

Agresión en Tafí del Valle: las partes hicieron lecturas diferentes del testimonio de Bagne

Agresión en Tafí del Valle: las partes hicieron lecturas diferentes del testimonio de Bagne

Lo más popular
Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones
1

Ataque en Tafí del Valle: la violencia arruinó el plan de vacaciones

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas
2

Ataque en Tafí del Valle: una espera que despierta sospechas

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa
3

La lista de nombres que Santiago Bagne aportó para profundizar la pesquisa

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin
4

La vertiente rusa del caso Epstein: oligarcas, intercambio de favores y varios intentos de hablar con Putin

Supuestos narcotraficantes: once muertos en ataques de Estados Unidos
5

Supuestos narcotraficantes: once muertos en ataques de Estados Unidos

Amaicha del Valle: no hubo diálogo tras la polémica por las dos Pachamamas
6

Amaicha del Valle: no hubo diálogo tras la polémica por las dos Pachamamas

Más Noticias
¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

¿Cómo seguirá la causa contra Santiago Bagne por la agresión en Tafí del Valle?

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

El rincón secreto de Robert Duvall en el Norte Argentino: así es la estancia que compartió con su esposa salteña y hoy es un hotel de lujo

Incidentes en El Cadillal: cuatro heridos a puñaladas en medio de los festejos de Carnaval

Incidentes en El Cadillal: cuatro heridos a puñaladas en medio de los festejos de Carnaval

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

La UTA confirmó un paro de colectivos en Tucumán: “No estamos de acuerdo con la reforma laboral”

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Resistir, achicarse o cerrar: el dilema de los comerciantes tucumanos en un 2026 complejo

Dólares, euros y 60 celulares: el botín de las bandas de salteños y tucumanos que robaban en el carnaval de Jujuy

Dólares, euros y 60 celulares: el botín de las bandas de salteños y tucumanos que robaban en el carnaval de Jujuy

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

A 20 años del crimen de Paulina Lebbos, César Soto enfrenta el juicio por homicidio

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Carnaval con música en vivo en Tucumán: El Cadillal disfrutó a pesar de la lluvia

Comentarios