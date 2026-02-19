Secciones
El Banco Central suma más de U$S2.100 en reservas

Superó el objetivo fijado para el año.

El Banco Central suma más de U$S2.100 en reservas
Hace 6 Min

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) hilvanó 31 ruedas consecutivas con resultado comprador, tanto en el mercado de divisas como por fuera de él, tras concretar una adquisición de U$S80 millones ayer. Desde el comienzo de 2026, la autoridad monetaria suma más de U$S2.100 millones, lo que representa más del 20% del objetivo anual de reservas fijado.

Durante estas 31 jornadas, el monto total de compras alcanzó los U$S2.169 millones, dentro de la llamada “fase 4” del actual plan económico. Estas intervenciones se financian con la emisión de pesos sin esterilización, mecanismo que mantiene la liquidez y evita presiones sobre las tasas. Posteriormente, el Tesoro absorbe parte de esa emisión mediante licitaciones de deuda en moneda nacional.

Liquidación de exportaciones

El flujo de divisas hacia el BCRA se explica por la liquidación de exportaciones del sector agroindustrial y la colocación de deuda por parte de empresas privadas. Se espera un ingreso adicional de divisas provenientes de emisiones externas, lo que ampliaría la oferta de dólares en el mercado oficial.

