Colapinto dio el golpe en Bahréin: con su Alpine hizo un gran tiempo y se metió en el top 10

La segunda semana de pruebas de la Fórmula 1 en Bahréin dejó un balance muy positivo para Franco Colapinto. El piloto argentino pasó de una mañana cuesta arriba a una tarde sólida, en la que firmó su mejor registro desde que se subió al Alpine y cerró el día en el octavo puesto, por delante de su compañero Pierre Gasly.
El arranque de la jornada no fue sencillo para el pilarense. En la sesión matutina, el A526 mostró algunos problemas de puesta a punto que limitaron el tiempo en pista y lo dejaron con pocas vueltas y tiempos poco representativos. Pero el trabajo del equipo técnico surtió efecto: en la tanda vespertina, Colapinto salió con un auto mucho más estable y pudo llevarlo al límite.
Con un tiempo de 1'35''475, el argentino se metió entre los 10 más rápidos del día y quedó a tiro del registro de Carlos Sainz (Williams). Además, le sacó casi medio segundo a Gasly, un dato que dentro del box de Alpine no pasó desapercibido.
Más allá de la comparación directa entre pilotos, el día dejó buenas sensaciones para la escudería de Enstone. Gasly, que había girado por la mañana, completó 61 vueltas sin contratiempos y aportó información clave para ajustar el comportamiento del auto. Ese trabajo previo fue la base para que, por la tarde, Colapinto pudiera dar un paso adelante y mostrar una mejora clara en rendimiento.
El francés había marcado 1'35''898 en la sesión inicial, mientras que el argentino logró bajar ese tiempo en condiciones similares de pista, confirmando una evolución notoria respecto de la primera semana de ensayos.
Ferrari volvió a marcar los ritmos en Bahréin
En lo más alto de la tabla volvió a aparecer Charles Leclerc con Ferrari, seguido por Lando Norris (McLaren) y Kimi Antonelli (Mercedes). En ese contexto, el octavo lugar de Colapinto gana todavía más peso: no sólo fue su mejor vuelta de la pretemporada, sino también una señal fuerte de crecimiento dentro del proyecto Alpine.
El cronograma indica que el argentino volverá a tener una jornada intensa en pista hoy, mientras que Gasly cerrará la actividad mañana. Ese mismo día, además, Colapinto hablará con la prensa, en una agenda que ya promete tenerlo en el centro de la escena después de este buen golpe en la mesa en Bahréin.
La pretemporada sigue, pero el mensaje empieza a ser claro: Colapinto avanza, mejora y empieza a hacer ruido donde importa.