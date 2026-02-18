Colapinto dio el golpe en Bahréin: con su Alpine hizo un gran tiempo y se metió en el top 10

El arranque de la jornada no fue sencillo para el pilarense. En la sesión matutina, el A526 mostró algunos problemas de puesta a punto que limitaron el tiempo en pista y lo dejaron con pocas vueltas y tiempos poco representativos. Pero el trabajo del equipo técnico surtió efecto: en la tanda vespertina, Colapinto salió con un auto mucho más estable y pudo llevarlo al límite.