Quién es Alejandro Crespo, el sindicalista al frente de la protesta por el cierre de Fate

Esta mañana, durante las primeras protestas en la fábrica que anunció su cierre, Crespo fue detenido y luego liberado. La policía bonaerense lo retuvo por “turbación de la propiedad”, por haber cortado un alambrado para ingresar a la planta, junto a otros 15 empleados. “Estamos ante una situación intolerable. Se harán todas las acciones para que se reabra esta fábrica porque tenemos las condiciones para hacerlo. Este es un holding que tiene la espalda para arreglar el problema. Hay accidentes en la ruta todo el tiempo porque se importa cualquier neumático", dijo el jefe gremial desde la fábrica.