La camiseta violeta de River debutará hoy y genera polémica

El lanzamiento de una nueva camiseta suele venir acompañado de grandes estrategias de marketing: fotos de los futbolistas como modelos, publicaciones constantes en redes sociales, Reels y demás acciones para viralizarla y lograr que el hincha la compre. Sin embargo, la nueva piel de River fue presentada de manera discreta, probablemente influenciada por la recepción adversa de la hinchada, y pese a que hoy será estrenada en el partido contra Argentinos, el club no la difundió activamente.