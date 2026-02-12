Secciones
La camiseta violeta de River debutará hoy y genera polémica

El "Millonario" estrenará hoy su camiseta violeta frente a Argentinos, pero la fuerte reacción negativa en redes hizo que el club y Adidas reduzcan la publicidad, dejando la presentación en un inusual silencio mediático.

CONTROVERSIA. Martínez Quarta, Quintero y Aníbal Moreno modelaron para la polémica nueva camiseta que presentó Adidas. CONTROVERSIA. Martínez Quarta, Quintero y Aníbal Moreno modelaron para la polémica nueva camiseta que presentó Adidas.
El lanzamiento de una nueva camiseta suele venir acompañado de grandes estrategias de marketing: fotos de los futbolistas como modelos, publicaciones constantes en redes sociales, Reels y demás acciones para viralizarla y lograr que el hincha la compre. Sin embargo, la nueva piel de River fue presentada de manera discreta, probablemente influenciada por la recepción adversa de la hinchada, y pese a que hoy será estrenada en el partido contra Argentinos, el club no la difundió activamente.

La casaca fue lanzada en las redes de Adidas con Juan Fernando Quintero como protagonista, pero ni su figura logró frenar la ola de críticas y memes hacia el violeta. En el Instagram oficial de River, incluso, no hay rastro de la camiseta; solo puede encontrarse directamente en la tienda online.

PESE AL ÍDOLO. Ni siquiera

El color violeta no es nuevo en la historia del club: su primer uso data de 1969, pero la combinación actual y el estilo generaron rechazo. Muchos hinchas expresaron que no se sienten identificados con esta versión, y la reciente goleada frente a Tigre en el Monumental agravó el malestar.

El debut de la camiseta violeta será esta noche en La Paternal. Si los resultados acompañan al equipo de Marcelo Gallardo, la percepción podría mejorar, ya que el rendimiento en la cancha suele influir directamente en la aceptación de la indumentaria por parte de la hinchada. La incógnita sigue siendo si el violeta logrará conquistar al público o permanecerá en la polémica.

