Crisis en el comercio: ¿Cómo realizás las compras?

En 2025 se produjo un quiebre profundo en los patrones de consumo, que había iniciado su transformación sostenida desde la pandemia.

EN BAJA. La indumentaria es uno de los rubros que crece en el comercio electrónico.
Hace 2 Hs

Las ventas minoristas cayeron un 5,2% a precios constantes en todo el país, evidenciando una contracción generalizada en este sector, que afectó a seis de cada siete rubros relevados. En noviembre de 2025 se marcó un quiebre profundo en los patrones de consumo, que había iniciado su transformación sostenida desde la pandemia. Comerciantes tucumanos sostienen que el cierre de locales en el microcentro responde a una migración hacia formatos digitales y showrooms más que a una desaparición masiva de negocios. De la mano con la crisis económica que afecta a todos los bolsillos, los hábitos fueron mutando. Por eso, LA GACETA invita a sus lectores a compartir sus preferencias a la hora de hacer las compras.

