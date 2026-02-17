Secciones
¿Cuánto cuesta viajar a la Patagonia en Semana Santa?

Quienes tengan una disponibilidad más amplia para ir o volver, podrán conseguir precios más convenientes en los traslados aéreos. Para el transporte por vía terrestre, en cambio, no existen saldos diferenciales.

En Semana Santa, la Patagonina se convierte en uno de los sitios de Argentina con mayor movimiento turístico.
Hace 1 Hs

La Semana Santa ya se aproxima y se posiciona como una de las oportunidades para tomar un descanso extendido. Como cada año, esta festividad católica formará parte de un fin de semana largo ideal para unas breves vacaciones. Pero, a diferencia de años anteriores, habrá dos feriados y no solo uno durante estos días. Es que anteriormente se consideraba feriado únicamente el Viernes Santo. Pero esta vez, el Jueves Santo coincidirá además con el feriado por el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Entre los destinos favoritos de los argentinos para la temporada baja del verano se encuentra la Patagonia. Dos de los sitios más elegidos en el sur argentino son San Carlos de Bariloche y El Calafate. Aunque viajar en vehículo particular también es una opción, en el caso de la Semana Santa se dispone de mucho menos tiempo, algo que se incrementa si se quiere barajar la opción de trasladarse por vía terrestre.

Pasajes de avión para Bariloche y El Calafate en Semana Santa

Los costos de los pasajes aéreos incrementan considerablemente para fechas como fines de semana largos. Partir de Tucumán hasta Bariloche el lunes 30 de marzo cuesta $191.772. En cambio, si se sacan pasajes con un día de anticipación, tiene un costo de $99.143. Para el regreso el domingo de Pascua –5 de abril–, el pasaje cuesta $483.757. Quienes dispongan de unos días más y puedan quedarse hasta mediados de la semana siguiente podrán conseguir vuelos a $81.575. Cabe indicar que son costos que admiten solo equipaje de mano y no despachado, que debe abonarse como un recargo.

El traslado hacia El Calafate tiene menos opciones desde Tucumán. Hay un único vuelo que parte el lunes 30 de marzo y tiene un valor de $275.699. Para el regreso sí hay más opciones y volver el domingo 5 costaría $752.404. En cambio, quienes vuelvan el lunes 6 pueden pagar el ticket a $428.017 y quienes lo hagan el miércoles 8, $196.813.

Semana Santa: traslado en colectivo hasta Bariloche y El Calafate

Los pasajes en colectivos de larga distancia, aunque tienen un costo menor, requieren de mucho más tiempo para viajar: aproximadamente 35 horas. Partir el 30 de marzo y regresar el 5 de abril puede costar cerca de medio millón de pesos. Un servicio en coche semicama cuesta $243.000 y uno con cama ejecutivo cuesta $292.000. Los costos son los mismos para el regreso.

Desde Tucumán, por el momento, no hay viajes en bus de larga distancia directos hasta El Calafate, pero sí hasta Río Gallegos. Tiene una duración de 49 a 50 horas y cuesta $408.200 el servicio básico y $555.100 el ejecutivo. Los costos se replican para el regreso. Desde allí hasta El Calafate hay cuatro horas más de viaje y los pasajes tienen precios que varían entre los $39.000 y $45.000 por tramo.

