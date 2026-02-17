¿Cuánto cuesta viajar a la Patagonia en Semana Santa?

La Semana Santa ya se aproxima y se posiciona como una de las oportunidades para tomar un descanso extendido. Como cada año, esta festividad católica formará parte de un fin de semana largo ideal para unas breves vacaciones. Pero, a diferencia de años anteriores, habrá dos feriados y no solo uno durante estos días. Es que anteriormente se consideraba feriado únicamente el Viernes Santo. Pero esta vez, el Jueves Santo coincidirá además con el feriado por el Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.