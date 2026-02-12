Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

Este 11 de febrero se llevó a cabo una extensa jornada de debate y negociaciones en el Senado de la Nación, que culminó con la aprobación en general de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.
El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos, sin abstenciones, tras la incorporación de 28 modificaciones al texto original. Los cambios fueron producto de acuerdos alcanzados con gobernadores dialoguistas y de ajustes que incluyeron gestos hacia la CGT y el sector bancario, claves para destrabar el tratamiento de la iniciativa.
El debate en la Cámara se extendió hasta la madrugada de hoy, cuando se inició la votación de cada uno de los artículos, por lo que sumó un total de 12 horas. La sesión estuvo marcada por la movilización de organizaciones sindicales en las afueras del Congreso y por la incorporación de cambios que favorecen a las cajas sindicales.
Antes de la votación, el Gobierno también ratificó la exclusión de las billeteras virtuales como destino del pago de salarios, pese a la insistencia del PRO en incluirlas en el texto. No obstante, el Banco Central emitiría en el futuro reglas específicas que permitirían que algunas plataformas puedan participar en este sistema.
¿Cómo sigue el proceso después de la votación en el senado?
El proceso de reforma de una ley o reforma judicial implica la aprobación por ambas cámaras del Congreso (diputados y senadores) con mayorías especiales, seguido por la promulgación del Poder Ejecutivo y su publicación en el Boletín Oficial. En esta instancia la reforma laboral obtuvo media sanción, lo que sigue es la votación en el Senado, el próximo paso es pasar por votación en la cámara de Diputados.
Etapas del Proceso de Reforma Legislativa
-Presentación y Debate: El proyecto se presenta en una cámara de origen, se discute en comisiones y se vota. Luego pasa a la cámara revisora.
-Mayorías Especiales: Para reformas constitucionales o estructurales, se suele requerir el voto de dos terceras partes de los legisladores presentes o mayorías absolutas, dependiendo de la legislación.
-Sanción y Promulgación: Una vez aprobado, pasa al Poder Ejecutivo, quien puede promulgarlo (por decreto o automáticamente en 10 días hábiles) o vetarlo total o parcialmente.
-Publicación: La ley se publica en el Boletín Oficial para entrar en vigencia.
Qué cambios se aplicarían si se aprueba la reforma laboral, hasta ahora
Aspectos fiscales: cargas para obras sociales intactas
La reforma 2026 eliminó la reducción del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Las cargas patronales para obras sociales se mantienen en el 6%. Se permite pagar sentencias judiciales en cuotas: hasta 6 meses para grandes empresas y 12 meses para Mipymes. Los créditos laborales se actualizarán por IPC + 3% anual.
Indemnizaciones: la reforma impacta en los aportes
Se limita la base del cálculo indemnizatorio solo a conceptos "mensuales, normales y habituales", excluyendo pagos extraordinarios. Esta será la única reparación económica por despido, prohibiendo la acumulación de otros resarcimientos por el mismo motivo.
Vacaciones y licencias: descansos fraccionados
Se permite fraccionar vacaciones en períodos mínimos de 7 días. El plazo para otorgarlas se amplía del 1° de octubre al 30 de abril, con opción de pactarlas fuera de fecha. Se refuerza el control médico patronal en licencias por enfermedad. Además, se suman la educación y el cuidado de menores como servicios esenciales.
Registro laboral: se podrá hacer de forma virtual
Registrar trabajadores ante ARCA será suficiente y no se podrán exigir requisitos extras. Se autoriza el uso de libros laborales digitales, los cuales deben guardarse por 10 años para tener validez legal.
Período de prueba: cambio crucial en el vínculo
El período de prueba general se duplica, pasando de 3 a 6 meses. Para trabajadores agrarios, se extiende a 8 meses. Durante este tiempo, se puede despedir sin causa ni indemnización (con preaviso). No se puede aplicar este período más de una vez con el mismo empleado.
Condenas laborales: podrán hacerse en cuotas
Los jueces podrán autorizar el pago de sentencias en hasta 12 cuotas mensuales. En el caso de micro y pequeñas empresas, el plazo se extiende hasta las 18 cuotas.
¿Qué es el FAL?: estará a cargo de las empresas
Se crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para cubrir indemnizaciones, financiado por el empleador. Las grandes empresas aportarán el 1% mensual y las pymes el 2,5%. Este patrimonio es inembargable y exclusivo para desvinculaciones, protegiendo el capital de la empresa.
Esquema de actualización: previsibilidad para las partes
Para reducir juicios y dar previsibilidad, las deudas laborales se actualizarán mediante el IPC más un 3% anual.
Beneficios sociales
Se definen como beneficios no remunerativos (no pagan aportes) el comedor, reintegros médicos, guardería, útiles escolares y capacitación, entre otros.
Jornada moderna: acuerdos y banco de horas
Se implementa el "banco de horas", un sistema voluntario que permite flexibilizar y distribuir el tiempo de trabajo. Debe ser pactado de común acuerdo entre el empleador y el trabajador.
‘Industria del juicio’: cambio crucial para el Gobierno
Para el cálculo de la indemnización, se usará la mejor remuneración mensual, habitual y normal, excluyendo explícitamente el aguinaldo (SAC) y las vacaciones. Se ratifica que este monto es la única reparación por despido sin causa.