Tras la aprobación en el Senado, qué falta para que la reforma laboral sea ley y qué cambiaría

El debate en la Cámara se extendió hasta la madrugada de hoy, cuando se inició la votación de cada uno de los artículos, por lo que sumó un total de 12 horas. La sesión estuvo marcada por la movilización de organizaciones sindicales en las afueras del Congreso y por la incorporación de cambios que favorecen a las cajas sindicales.