¿Quién descansó realmente en las vacaciones?

Esa intensidad y atención por lo que pasa en la oficina mientras "descansamos" es, en el fondo, una mezcla de necesidad y temor. El estrés es real y trasciende la explicación técnica. Si hay tensión entre quienes tienen empleo, la situación de los que buscan es aún más compleja. Según la "Guía de salarios y tendencias de contratación" de la plataforma de recursos humanos Hays, siete de cada diez empresas en Estados Unidos ya usan inteligencia artificial en sus procesos de selección, y el 77% de los empleados teme que la tecnología destruya puestos de trabajo. El reemplazo ya es una tarea en marcha: se estima que el 30% de los empleos actuales en EE.UU. podrían automatizarse para 2030.