A un paso del récord: la gran actuación de Tiziano Gravier que conmovió a Valeria Mazza en los Juegos de Invierno
El esquiador argentino finalizó en el puesto 26 y logró la mejor marca masculina para el país en esta disciplina en los últimos 20 años. Bajo la atenta mirada de su familia, el joven de 23 años se consolidó en el Top 30 olímpico.
Tiziano Gravier cumplió con creces en su segunda presentación en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026. Al competir en la exigente prueba de Slalom Gigante, el argentino alcanzó la 26° posición en la clasificación general, un resultado que se posiciona como el segundo mejor desempeño histórico para un varón de la delegación nacional en este evento, solo por detrás de lo hecho por Cristian Simari-Birkner en Torino 2006.
La mirada del protagonista y su familia
Tras finalizar su participación, el atleta destacó la complejidad de una pista que no perdonaba errores y se mostró conforme con su capacidad para atacar el trazado a pesar de una pequeña falla técnica en la mitad del recorrido que le restó algo de velocidad. En las tribunas, la emoción dominó a su madre, la empresaria Valeria Mazza, quien junto a sus otros hijos siguió cada segundo del descenso. “A mí me emociona mucho el contexto olímpico, ver gente de todo el mundo, banderas de todo el mundo. Para cualquier deportista, el sueño máximo es llegar a un Juego Olímpico. Ver a Tiziano participar acá me emociona muchísimo y cuando está bajando me viene a la mente todo el tiempo que está lejos de casa, todo el tiempo que entrena, todo el esfuerzo que hace. ¡Qué felicidad que pueda estar acá, cumpliendo su sueño!”, contó la exmodelo.
El desarrollo de la competencia
La jornada para Gravier fue de menor a mayor sobre la nieve italiana. En su primera bajada registró un tiempo de 1:18.45 que lo ubicó provisoriamente en el escalón 27. Sin embargo, en el segundo intento logró mejorar su ritmo y bajó los cronómetros a 1:11.85. Con un tiempo total consolidado, quedó a poco más de cinco segundos del ganador de la prueba, el brasileño Lucas Pinheiro Braathen, quien hizo historia al darle a Sudamérica su primera medalla dorada en una cita olímpica invernal.
Lo que resta del calendario olímpico
La actividad para la delegación argentina no se detiene en los Alpes. Tiziano Gravier confirmó que también participará en la prueba de Slalom en los próximos días, aunque adelantó que lo hará con menos presión al no ser su especialidad principal de entrenamiento. Por su parte, la rama femenina tendrá acción inmediata este domingo con las presentaciones de Francesca Baruzzi y Nicole Begue, mientras el resto del equipo nacional continúa sus preparativos para las pruebas de esquí de fondo y luge.