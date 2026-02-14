A un paso del récord: la gran actuación de Tiziano Gravier que conmovió a Valeria Mazza en los Juegos de Invierno

La mirada del protagonista y su familia

Tras finalizar su participación, el atleta destacó la complejidad de una pista que no perdonaba errores y se mostró conforme con su capacidad para atacar el trazado a pesar de una pequeña falla técnica en la mitad del recorrido que le restó algo de velocidad. En las tribunas, la emoción dominó a su madre, la empresaria Valeria Mazza, quien junto a sus otros hijos siguió cada segundo del descenso. “A mí me emociona mucho el contexto olímpico, ver gente de todo el mundo, banderas de todo el mundo. Para cualquier deportista, el sueño máximo es llegar a un Juego Olímpico. Ver a Tiziano participar acá me emociona muchísimo y cuando está bajando me viene a la mente todo el tiempo que está lejos de casa, todo el tiempo que entrena, todo el esfuerzo que hace. ¡Qué felicidad que pueda estar acá, cumpliendo su sueño!”, contó la exmodelo.