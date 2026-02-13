A más de 120 km/h y con su familia en la tribuna: el hijo de Valeria Mazza contó cómo vivió su prueba en los Juegos Olímpicos de Invierno

Fuera del recorrido, la escena en Milán-Cortina era distinta. Allí dominaban los nervios, sobre todo para Valeria Mazza. “Siento que a veces a mi mamá le cuesta el tema de la velocidad. Mis hermanos me contaron que antes de que baje estaban todos como locos, que se les salía el corazón por la boca. Un poco se ríen de ella, pero se lo toma con cariño”, relató.