¿Cuándo son los próximos feriados y fin de semana largo en Argentina?

Los festejos de Carnaval aún no se acaban. De hecho, queda todavía un día completo para celebrar ya que el martes, al igual que este lunes, será feriado. Sin embargo, no falta demasiado para que quienes no hayan podido hacer planes para este fin de semana extra largo vuelvan a tener su oportunidad de divertirse o hasta de hacer un viaje a algún destino cercano.
A partir de febrero, todos los meses tendrán al menos un fin de semana largo. La disposición de los feriados, pero también de los días no laborables, fue establecida para 2026 de tal modo que, al menos hasta agosto, habrá cada mes entre tres y cuatro días libres. Eso sí: cada trabajador dependerá de la decisión de sus empleadores o del rubro en el que se desempeñe.
Cuándo es el próximo feriado de 2026
Después de los feriados por Carnaval, el próximo feriado será en marzo. Para el mes que viene hay una serie de eventos marcados en el calendario, pero no todos corresponderán a toda la población argentina. El viernes 20, por ejemplo, es la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán, una fecha sagrada para la religión musulmana que no afecta a quienes no son practicantes de este credo.
La semana inmediatamente posterior tendrá lugar el fin de semana extra largo de marzo. Es que el 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, coincidirá con un martes. Pero el Gobierno nacional decidió anexar también el lunes 23 al fin de semana, declarándolo como feriado turístico. De este modo, el “finde XL” quedará conformado por el sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24.
Siguientes feriados de 2026
Abril tendrá una ocasión especial. Es que menos de 10 días después del fin de semana XL anterior tendrá lugar el siguiente. En el cuarto mes del año, la conjugación del 2 y 3 será crucial para quienes quieran descansar. Es que el jueves 2 es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Pero, además, esta semana las celebraciones coinciden con la Semana Santa.
Durante las celebraciones religiosas, solamente el Viernes Santo suele ser considerado feriado. Pero el día anterior, jueves 2, se conmemora el homenaje a Malvinas. Por eso, desde el jueves 2 hasta el domingo 5, habrá una nueva ocasión para hacer viajes cortos o descansar de forma extendida. Luego, el miércoles 8 y jueves 9 serán las celebraciones de la Pascua Judía.