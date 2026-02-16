¿Cuándo son los próximos feriados y fin de semana largo en Argentina?

Cuándo es el próximo feriado de 2026

Después de los feriados por Carnaval, el próximo feriado será en marzo. Para el mes que viene hay una serie de eventos marcados en el calendario, pero no todos corresponderán a toda la población argentina. El viernes 20, por ejemplo, es la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán, una fecha sagrada para la religión musulmana que no afecta a quienes no son practicantes de este credo.