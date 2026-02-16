Secciones
SociedadActualidad

¿Cuándo son los próximos feriados y fin de semana largo en Argentina?

Todos los meses, hasta agosto, habrá por lo menos un fin de semana largo formado por feriados o feriados y días no laborables.

¿Cuándo son los próximos feriados y fin de semana largo en Argentina?
Hace 1 Hs

Los festejos de Carnaval aún no se acaban. De hecho, queda todavía un día completo para celebrar ya que el martes, al igual que este lunes, será feriado. Sin embargo, no falta demasiado para que quienes no hayan podido hacer planes para este fin de semana extra largo vuelvan a tener su oportunidad de divertirse o hasta de hacer un viaje a algún destino cercano.

Feriados de Carnaval: cómo queda el calendario completo de Anses de febrero 2026

Feriados de Carnaval: cómo queda el calendario completo de Anses de febrero 2026

A partir de febrero, todos los meses tendrán al menos un fin de semana largo. La disposición de los feriados, pero también de los días no laborables, fue establecida para 2026 de tal modo que, al menos hasta agosto, habrá cada mes entre tres y cuatro días libres. Eso sí: cada trabajador dependerá de la decisión de sus empleadores o del rubro en el que se desempeñe.

Cuándo es el próximo feriado de 2026

Después de los feriados por Carnaval, el próximo feriado será en marzo. Para el mes que viene hay una serie de eventos marcados en el calendario, pero no todos corresponderán a toda la población argentina. El viernes 20, por ejemplo, es la Fiesta de la Ruptura del Ayuno del Sagrado Mes de Ramadán, una fecha sagrada para la religión musulmana que no afecta a quienes no son practicantes de este credo.

La semana inmediatamente posterior tendrá lugar el fin de semana extra largo de marzo. Es que el 24, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, coincidirá con un martes. Pero el Gobierno nacional decidió anexar también el lunes 23 al fin de semana, declarándolo como feriado turístico. De este modo, el “finde XL” quedará conformado por el sábado 21, domingo 22, lunes 23 y martes 24.

Siguientes feriados de 2026

Abril tendrá una ocasión especial. Es que menos de 10 días después del fin de semana XL anterior tendrá lugar el siguiente. En el cuarto mes del año, la conjugación del 2 y 3 será crucial para quienes quieran descansar. Es que el jueves 2 es el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Pero, además, esta semana las celebraciones coinciden con la Semana Santa.

Durante las celebraciones religiosas, solamente el Viernes Santo suele ser considerado feriado. Pero el día anterior, jueves 2, se conmemora el homenaje a Malvinas. Por eso, desde el jueves 2 hasta el domingo 5, habrá una nueva ocasión para hacer viajes cortos o descansar de forma extendida. Luego, el miércoles 8 y jueves 9 serán las celebraciones de la Pascua Judía.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
4

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral
5

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse
6

Después de casi una vida sin cantar juntas, tres hermanas copleras volvieron a reunirse

Más Noticias
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Advierten por tormentas intensas y activan alerta amarilla en siete provincias

Identificaron al autor del crimen del joven en El Sifón: es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Identificaron al autor del crimen del joven en "El Sifón": es un policía que habría defendido a su hija en un asalto

Comentarios