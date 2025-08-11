Ethereum sigue su rally y Bitcoin repunta en el mercado de criptomonedas

El entorno macro también favorece este impulso. La probabilidad de que la Reserva Federal comience a recortar las tasas en septiembre ha aumentado, en parte debido a los últimos datos económicos que muestran debilidad en Estados Unidos. A esto se suman los intentos del presidente Donald Trump por conformar una Fed alineada con su visión, lo que ha llevado a que algunos operadores apuesten hasta por tres recortes antes de fin de año. Según proyecciones de analistas de ING, la tasa de referencia podría ubicarse en el rango de 3,75%-3,5% para diciembre.