 Ethereum sigue su rally y Bitcoin repunta en el mercado de criptomonedas
Ethereum sigue su rally y Bitcoin repunta en el mercado de criptomonedas

BTC tuvo se mantiene por encima de los U$S 120.000 y ETH recuperó cotizaciones que no se veían desde 2021.

CONDICIONES. El recorte en la tasa de interés en Estados Unidos ha impulsado a los inversores hacia las criptomonedas. FOTO TOMADA DE FINECT.COM
Hace 1 Hs

El mercado de criptomonedas abrió la semana con un marcado optimismo, reflejado en el avance de sus principales activos digitales. El repunte se vio impulsado por las crecientes expectativas de recortes de tasas de interés en Estados Unidos y un renovado apetito de los inversores, que volvió a colocar a Bitcoin y Ethereum en niveles máximos comparado con los último meses.

Según datos de Binance, Bitcoin (BTC) registró un incremento del 1,7%, cotizando en torno a los U$S120.500, después de haber alcanzado un pico de U$S122.300 en las últimas 24 horas. Por su parte, Ethereum (ETH), la principal altcoin del mercado, continúa con un rally semanal cercano al 20%, superando los U$S4.300 y marcando precios que no se veían desde 2021. Su récord histórico, alcanzado el 10 de noviembre de aquel año, fue de U$S4.878,26. Sin embargo, el activo recortó parte de las ganancias y se ubica actualmente en U$S4.180.

Mientras tanto, el resto de las criptomonedas muestra un desempeño mixto. Las bajas son lideradas por Hedera, Dogecoin (-1,5%) y Avalanche (-1,4%), con retrocesos de hasta 2,11%. En el lado positivo, destacan las subas de Litecoin (4,2%), Bitcoin Cash (3,5%) e Hyperliquid (2,1%), que logran captar la atención de los inversores en medio de la volatilidad general.

El repunte de las criptomonedas, traccionado por la volatilidad y la política monetaria

El comportamiento reciente de Ethereum tiene una explicación técnica y macroeconómica. De acuerdo con Augustine Fan, jefe de análisis de SignalPlus, “la volatilidad implícita de BTC se mantiene cerca de mínimos históricos, mientras que en ETH aumentó de forma significativa”. Además, recordó que “hace un mes, el mercado otorgaba apenas un 5% de probabilidad de que ETH alcanzara los u$s4.500 en agosto; hoy, el precio ya ha superado ampliamente esas expectativas”.

El entorno macro también favorece este impulso. La probabilidad de que la Reserva Federal comience a recortar las tasas en septiembre ha aumentado, en parte debido a los últimos datos económicos que muestran debilidad en Estados Unidos. A esto se suman los intentos del presidente Donald Trump por conformar una Fed alineada con su visión, lo que ha llevado a que algunos operadores apuesten hasta por tres recortes antes de fin de año. Según proyecciones de analistas de ING, la tasa de referencia podría ubicarse en el rango de 3,75%-3,5% para diciembre.

Los mercados aguardan con atención la publicación del dato de inflación de julio, prevista para mañana. Una lectura por debajo de las estimaciones podría reforzar la expectativa de un recorte de tasas en la reunión de septiembre. En cambio, una cifra más alta fortalecería la postura de los miembros más restrictivos dentro de la Fed, moderando el entusiasmo actual.

Pero no todo es optimismo en el escenario de las criptomonedas. Analistas advierten que la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue siendo un factor de riesgo. El plazo para alcanzar un nuevo acuerdo arancelario vence mañana, y de no lograrse, se podría optar por extender la tregua actual por 90 días para evitar que los aranceles mutuos superen el 100%.

Temas Donald TrumpBitcoinEthereum Criptomonedas
