Criptomonedas, AFA y Sur Finanzas: la Justicia investiga una transferencia que nunca ingresó al país

En paralelo, la Justicia profundizó el análisis de la información secuestrada. Por pedido de la fiscal Cecilia Incardona, el juez Armella ordenó el estudio completo del contenido de 14 teléfonos celulares, entre ellos el de Vallejo, que fue entregado voluntariamente junto con su clave. El peritaje, a cargo de la DATIP, se realizará sin filtros de búsqueda, con el objetivo de reconstruir de manera integral las comunicaciones y registros.