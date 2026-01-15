Criptomonedas, AFA y Sur Finanzas: la Justicia investiga una transferencia que nunca ingresó al país

La causa que investiga a la financiera Sur Finanzas sumó en las últimas horas un elemento que abre un nuevo frente de análisis: el uso de criptomonedas en operaciones vinculadas al fútbol argentino. El juez federal Luis Armella incorporó esta línea a la investigación que avanza bajo estricta reserva y que tiene como uno de sus ejes la actividad de la firma que conduce Ariel Vallejo.
Según fuentes judiciales citadas por La Nación, la Justicia detectó una transferencia en criptoactivos utilizada para concretar la venta de un futbolista al exterior. El pago de esa operación no ingresó al país y despertó sospechas dentro del expediente. Aunque no trascendió el nombre del jugador, el caso encendió las alertas por la modalidad elegida para canalizar el dinero.
A partir de ese hallazgo, los investigadores buscan establecer si se repitió el mismo mecanismo en otras transferencias y si existieron irregularidades en la operatoria. El foco está puesto en determinar si las criptomonedas fueron utilizadas como vía para eludir controles financieros tradicionales.
La causa se originó a partir de operaciones realizadas por Banfield con Sur Finanzas, pero con el paso del tiempo se amplió y hoy alcanza a cerca de 20 instituciones deportivas vinculadas a la financiera, además de conexiones con la estructura de la AFA.
Uno de los antecedentes que aparece en el expediente es la transferencia de Giuliano Galoppo de Banfield a San Pablo, en agosto de 2022, cuando el club argentino utilizó la plataforma Bitso y el activo digital USD Coin para cerrar la operación. Fue la primera vez que una transferencia internacional del fútbol argentino se concretó mediante criptoactivos.
En paralelo, la Justicia profundizó el análisis de la información secuestrada. Por pedido de la fiscal Cecilia Incardona, el juez Armella ordenó el estudio completo del contenido de 14 teléfonos celulares, entre ellos el de Vallejo, que fue entregado voluntariamente junto con su clave. El peritaje, a cargo de la DATIP, se realizará sin filtros de búsqueda, con el objetivo de reconstruir de manera integral las comunicaciones y registros.
Las medidas también incluyen pedidos de informes patrimoniales y requerimientos a organismos internacionales, en un intento por seguir el recorrido del dinero y establecer responsabilidades.
Este expediente se tramita en paralelo con la causa por presunta apropiación indebida de tributos y aportes previsionales por más de $19.000 millones, que se investiga en otro juzgado federal. Ambas investigaciones, aunque distintas, exponen el análisis del circuito financiero que rodea a Sur Finanzas y su relación con el fútbol argentino.
Con la incorporación del componente cripto, la causa suma ahora una dimensión tecnológica que complejiza aún más la reconstrucción del esquema bajo la lupa judicial.