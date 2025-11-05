Secciones
EconomíaNoticias económicas

Los ojos del mercado se posan en las criptomonedas

El bitcoin sufrió una caída del 6%.

Los ojos del mercado se posan en las criptomonedas
Hace 2 Hs

El bitcoin cayó 6% en la bolsa de Wall Street y cotizaba por debajo de los U$S 100.000 por primera vez desde junio. Llegó a bajar a U$S 99.966, aunque luego limitó su descenso y pasó a cotizar apenas por encima de los U$S 101.344. La caída lleva el descenso de los últimos siete días a un rojo del 11,38%.

En el mercado lo adjudican a la preocupación de los inversores sobre la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles, impulsadas por el sector de la inteligencia artificial (IA).

Según Forbes, el movimiento a la baja comenzó a mediados de octubre, luego de que la Reserva Federal redujo las tasas de interés.

A esa situación se suma la incertidumbre sobre lo que hará el banco central de Estados Unidos con las tasas en diciembre. El punto de inflexión se produjo a mediados de octubre, cuando una ola de liquidaciones borró miles de millones en posiciones alcistas. Desde entonces, los operadores se han mantenido al margen. El interés abierto en futuros de bitcoin continúa muy por debajo de los niveles previos al desplome, y aun cuando los costos de financiamiento se han vuelto favorables, pocos están dispuestos a volver a entrar. El resultado: el bitcoin registra un alza de poco más del 10% este año, quedando rezagado frente a las acciones y volviendo a fallar como cobertura de cartera.

Para Katie Stockton, fundadora y socia directora de la firma Fairlead Strategies, el impulso a largo plazo del bitcoin sigue siendo positivo. Así, fijó como posible precio de la criptomoneda a largo plazo los U$S 134.500.

La dinámica negativa de bitcoin es similar a la que experimentan en los últimos días las otras criptomonedas. Ethereum caía 10,96%, por lo que acumulaba un rojo de 21% en la última semana. Solana, en tanto, se precipitaba un 6,7% en las últimas 24 horas, extendiendo el rojo semanal a 20,5%.

Bitcoin se desplomó en medio de una ola de liquidaciones y un clima de "miedo extremo"

Bitcoin se desplomó en medio de una ola de liquidaciones y un clima de miedo extremo

El movimiento de las otras criptomonedas del mercado global era similar: Dogecoin caía un 4,2% (20,25% semanal), Cardano lo hacía un 6,5% (21,2% en la semana) y Tron se derrumbaba caída un 0,2%, llevando su movimiento a la baja hasta un 6,7% en la semana. Entre las stablecoins, Tether USDt cotizaba apenas en rojo (un 0,04% a las 18 de la Argentina) y USDC mostraba un leve verde de 0,04%.

Temas BitcoinCriptomonedas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Los bancos recortan tasas y reavivan el mercado hipotecario UVA

Los bancos recortan tasas y reavivan el mercado hipotecario UVA

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Luis Caputo designó a Alejandro Lew como nuevo secretario de Finanzas

Gustavo Neffa: “La Argentina tiene que recomponer la microeconomía”

Gustavo Neffa: “La Argentina tiene que recomponer la microeconomía”

Importación de juguetes: el Gobierno redujo los aranceles para bajar los precios y ampliar la oferta

Importación de juguetes: el Gobierno redujo los aranceles para bajar los precios y ampliar la oferta

Lo más popular
Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991
1

Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991

Becas para viajar a Corea y Japón: cómo postular al Winter Camp 2026
2

Becas para viajar a Corea y Japón: cómo postular al Winter Camp 2026

Todo lo que debés saber sobre el regreso de AC/DC a Argentina: ¿cómo comprar entradas?
3

Todo lo que debés saber sobre el regreso de AC/DC a Argentina: ¿cómo comprar entradas?

Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?
4

Vacaciones de empleadas domésticas: ¿cuántos días de descanso me corresponden?

Qué es el turismo del silencio y por qué cada vez más personas lo eligen para descansar
5

Qué es el turismo del silencio y por qué cada vez más personas lo eligen para descansar

Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?
6

Decathlon llega a la Argentina: ¿cuánto costará la ropa deportiva de la cadena francesa?

Más Noticias
Los Números de Oro de LA GACETA del 5 de noviembre de 2025 03/11/2025

Los Números de Oro de LA GACETA del 5 de noviembre de 2025 03/11/2025

Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991

Cómo surgieron los billetes “menemtruchos” y cuántos se imprimieron en 1991

La milanesa política viene con picante

La milanesa política viene con picante

Espacio Incaa: se verá “La noche sin mí”, con Natalia Oreiro

Espacio Incaa: se verá “La noche sin mí”, con Natalia Oreiro

Sociedad Sirio Libanesa: proyectan una premiada animación francesa

Sociedad Sirio Libanesa: proyectan una premiada animación francesa

Los estudiantes de la Escuela de Cine de la UNT organizan su festival audiovisual

Los estudiantes de la Escuela de Cine de la UNT organizan su festival audiovisual

Efemérides 4 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Efemérides 4 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Comentarios