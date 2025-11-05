Los ojos del mercado se posan en las criptomonedas

El bitcoin cayó 6% en la bolsa de Wall Street y cotizaba por debajo de los U$S 100.000 por primera vez desde junio. Llegó a bajar a U$S 99.966, aunque luego limitó su descenso y pasó a cotizar apenas por encima de los U$S 101.344. La caída lleva el descenso de los últimos siete días a un rojo del 11,38%.
En el mercado lo adjudican a la preocupación de los inversores sobre la sostenibilidad de las valoraciones bursátiles, impulsadas por el sector de la inteligencia artificial (IA).
Según Forbes, el movimiento a la baja comenzó a mediados de octubre, luego de que la Reserva Federal redujo las tasas de interés.
A esa situación se suma la incertidumbre sobre lo que hará el banco central de Estados Unidos con las tasas en diciembre. El punto de inflexión se produjo a mediados de octubre, cuando una ola de liquidaciones borró miles de millones en posiciones alcistas. Desde entonces, los operadores se han mantenido al margen. El interés abierto en futuros de bitcoin continúa muy por debajo de los niveles previos al desplome, y aun cuando los costos de financiamiento se han vuelto favorables, pocos están dispuestos a volver a entrar. El resultado: el bitcoin registra un alza de poco más del 10% este año, quedando rezagado frente a las acciones y volviendo a fallar como cobertura de cartera.
Para Katie Stockton, fundadora y socia directora de la firma Fairlead Strategies, el impulso a largo plazo del bitcoin sigue siendo positivo. Así, fijó como posible precio de la criptomoneda a largo plazo los U$S 134.500.
La dinámica negativa de bitcoin es similar a la que experimentan en los últimos días las otras criptomonedas. Ethereum caía 10,96%, por lo que acumulaba un rojo de 21% en la última semana. Solana, en tanto, se precipitaba un 6,7% en las últimas 24 horas, extendiendo el rojo semanal a 20,5%.
El movimiento de las otras criptomonedas del mercado global era similar: Dogecoin caía un 4,2% (20,25% semanal), Cardano lo hacía un 6,5% (21,2% en la semana) y Tron se derrumbaba caída un 0,2%, llevando su movimiento a la baja hasta un 6,7% en la semana. Entre las stablecoins, Tether USDt cotizaba apenas en rojo (un 0,04% a las 18 de la Argentina) y USDC mostraba un leve verde de 0,04%.