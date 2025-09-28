La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

La revolución financiera digital ya no es un fenómeno lejano: la Argentina dejó de mirar desde afuera y se convirtió en protagonista. Lo que empezó como un mecanismo para proteger ahorros hoy se consolida como una alternativa real para ahorrar, invertir, enviar remesas y dar liquidez a emprendimientos fuera del sistema bancario tradicional. Millennials, Gen Z y nuevas tecnologías como las memecoins empujan al país hacia un futuro cada vez más digital y conectado.