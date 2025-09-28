La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

Las criptomonedas dejaron de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una herramienta de uso diario en la Argentina. Casi uno de cada cinco argentinos (19,8%) utiliza criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o stablecoins, y el país ocupa el puesto 20 a nivel mundial, según el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025 elaborado por Chainalysis.
El informe muestra que el uso de monedas digitales crece en todo el planeta. Según este documento, la mitad de los jóvenes en el mundo, entre Millennials y Generación Z (52% y 48%, respectivamente), ya posee o ha poseído criptomonedas. En comparación, sólo el 26% de la Generación X y el 11% de los Baby Boomers se involucran en este mercado.
Un crecimiento que no se detiene
Asia encabeza la adopción con países como India, Pakistán y Vietnam, mientras que América Latina destaca por su transformación rápida. En la región, Brasil se ubica en el puesto cinco; Venezuela, en el 18, y la Argentina en el top 20 global. En total, Latinoamérica ya suma más de 57 millones de usuarios de criptoactivos y registra un crecimiento interanual del 63%.
En la Argentina, aunque las stablecoins como USDT y USDC son muy populares, Bitcoin y Ethereum también figuran entre las monedas más negociadas. Además, cada vez más comercios y pymes las incorporan como opción de pago, sumando legitimidad al uso cotidiano.
Memecoins: la puerta de entrada
Otro factor que impulsó la adopción son las memecoins, monedas digitales inspiradas en memes y cultura de internet. En los Estados Unidos, el 31% de los inversores que poseen memecoins asegura haberlas comprado antes que otras criptomonedas tradicionales. La tendencia se repite en Reino Unido y Australia (28%), Singapur (23%), Italia (22%) y Francia (19%).
A nivel global, el 94% de los dueños de memecoins también posee otras criptomonedas, lo que sugiere que muchas veces estas monedas virales funcionan como puerta de entrada al mundo cripto para nuevos inversores.
Paralelamente, las grandes plataformas financieras y tecnológicas avanzan con productos que integran monedas digitales y stablecoins. Esto permite que las criptomonedas pasen de ser un refugio frente a la inflación a formar parte de la vida cotidiana de millones de personas.
La revolución financiera digital ya no es un fenómeno lejano: la Argentina dejó de mirar desde afuera y se convirtió en protagonista. Lo que empezó como un mecanismo para proteger ahorros hoy se consolida como una alternativa real para ahorrar, invertir, enviar remesas y dar liquidez a emprendimientos fuera del sistema bancario tradicional. Millennials, Gen Z y nuevas tecnologías como las memecoins empujan al país hacia un futuro cada vez más digital y conectado.