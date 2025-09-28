Secciones
EconomíaNoticias económicas

La Argentina se ubica entre los 20 países del mundo que más usan criptomonedas

La mitad de los jóvenes del planeta ya invierte en cripto, con los memecoins como puerta de entrada, según el informe de Chainalysis.

LA PUERTA DE ENTRADA A LOS BITCOINS. Millennials, Gen Z y nuevas tecnologías como las memecoins empujan al país hacia un futuro cada vez más digital y conectado. / MEMECOINS LA PUERTA DE ENTRADA A LOS BITCOINS. Millennials, Gen Z y nuevas tecnologías como las memecoins empujan al país hacia un futuro cada vez más digital y conectado. / MEMECOINS
Hace 2 Hs

Las criptomonedas dejaron de ser una curiosidad tecnológica para convertirse en una herramienta de uso diario en la Argentina. Casi uno de cada cinco argentinos (19,8%) utiliza criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o stablecoins, y el país ocupa el puesto 20 a nivel mundial, según el Índice Global de Adopción de Criptomonedas 2025 elaborado por Chainalysis.

El informe muestra que el uso de monedas digitales crece en todo el planeta. Según este documento, la mitad de los jóvenes en el mundo, entre Millennials y Generación Z (52% y 48%, respectivamente), ya posee o ha poseído criptomonedas. En comparación, sólo el 26% de la Generación X y el 11% de los Baby Boomers se involucran en este mercado.

Un crecimiento que no se detiene

Asia encabeza la adopción con países como India, Pakistán y Vietnam, mientras que América Latina destaca por su transformación rápida. En la región, Brasil se ubica en el puesto cinco; Venezuela, en el 18, y la Argentina en el top 20 global. En total, Latinoamérica ya suma más de 57 millones de usuarios de criptoactivos y registra un crecimiento interanual del 63%.

En la Argentina, aunque las stablecoins como USDT y USDC son muy populares, Bitcoin y Ethereum también figuran entre las monedas más negociadas. Además, cada vez más comercios y pymes las incorporan como opción de pago, sumando legitimidad al uso cotidiano.

RANKING MUNDIAL. La adopción de criptomonedas crece con fuerza entre ciudadanos, comercios y jóvenes argentinos. / CAPTURA DE PANTALLA RANKING MUNDIAL. La adopción de criptomonedas crece con fuerza entre ciudadanos, comercios y jóvenes argentinos. / CAPTURA DE PANTALLA

Memecoins: la puerta de entrada

Otro factor que impulsó la adopción son las memecoins, monedas digitales inspiradas en memes y cultura de internet. En los Estados Unidos, el 31% de los inversores que poseen memecoins asegura haberlas comprado antes que otras criptomonedas tradicionales. La tendencia se repite en Reino Unido y Australia (28%), Singapur (23%), Italia (22%) y Francia (19%).

A nivel global, el 94% de los dueños de memecoins también posee otras criptomonedas, lo que sugiere que muchas veces estas monedas virales funcionan como puerta de entrada al mundo cripto para nuevos inversores.

Paralelamente, las grandes plataformas financieras y tecnológicas avanzan con productos que integran monedas digitales y stablecoins. Esto permite que las criptomonedas pasen de ser un refugio frente a la inflación a formar parte de la vida cotidiana de millones de personas.

La revolución financiera digital ya no es un fenómeno lejano: la Argentina dejó de mirar desde afuera y se convirtió en protagonista. Lo que empezó como un mecanismo para proteger ahorros hoy se consolida como una alternativa real para ahorrar, invertir, enviar remesas y dar liquidez a emprendimientos fuera del sistema bancario tradicional. Millennials, Gen Z y nuevas tecnologías como las memecoins empujan al país hacia un futuro cada vez más digital y conectado.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas BrasilArgentinaJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Pese a la suspensión, Scania opera hasta con el 40% del personal

Pese a la suspensión, Scania opera hasta con el 40% del personal

Objetivo cumplido: el Gobierno alcanzó los U$S7000 millones con la suspensión de retenciones

Objetivo cumplido: el Gobierno alcanzó los U$S7000 millones con la suspensión de retenciones

La economía reflotó en agosto, pero los analistas ven un escenario desafiante

La economía reflotó en agosto, pero los analistas ven un escenario "desafiante"

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Respaldo internacional y rally en los mercados: el riesgo país desciende a 964 puntos

Las tres vías que se le presentan a Milei para corregir el rumbo del dólar

Las tres vías que se le presentan a Milei para corregir el rumbo del dólar

Lo más popular
Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
1

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea Pequeño J
2

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses
3

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Tienes un e-mail
4

Tienes un e-mail

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas
5

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas
6

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas

Más Noticias
Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea Pequeño J

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Tienes un e-mail

Tienes un e-mail

Comentarios