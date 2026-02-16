Robert Duvall: dónde ver sus cinco películas más célebres

Este lunes, a través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, se informó que Robert Duvall murió a la edad de 95 años. Su esposa Luciana Pedraza lamentó el fallecimiento y pidió privacidad para ella y el resto de su familia. En este contexto, para rememorar algunos de los éxitos del actor con más de seis décadas de trayectoria, enterate de la lista de sus cinco películas más célebres y dónde podés verlas.