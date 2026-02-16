Secciones
EspectáculosFamosos

Robert Duvall: dónde ver sus cinco películas más célebres

El gran actor falleció hoy, a sus 95 años. Una buena oportunidad para repasar sus películas.

Robert Duvall, en una de sus escenas más icónicas, en la película Apocalipsis Now. Robert Duvall, en una de sus escenas más icónicas, en la película Apocalipsis Now.
Hace 1 Hs

Este lunes, a través de un comunicado en su cuenta oficial de Facebook, se informó que Robert Duvall murió a la edad de 95 años. Su esposa Luciana Pedraza lamentó el fallecimiento y pidió privacidad para ella y el resto de su familia. En este contexto, para rememorar algunos de los éxitos del actor con más de seis décadas de trayectoria, enterate de la lista de sus cinco películas más célebres y dónde podés verlas.

El Padrino I y II

Tras la Segunda Guerra Mundial una familia de italianos intenta mantener su supremacía en los Estados Unidos con el control del crimen organizado. Debido a un intento de asesinato, Vito Corleone, el capo de la mafia, queda incapacitado para llevar adelante el negocio, por lo que sus hijos se hacen cargo en su totalidad. En este largometraje y su secuela El Padrino: el retorno, Duvall interpreta a Tom Hagen, el consejero e hijo adoptivo del más anciano del clan.

¿Dónde ver El padrino I y II? El film se encuentra disponible en Netflix y Flow.

Network, un mundo implacable

En este largometraje Dunvall se mete en la piel de Frank Hackett. La historia es una comedia satírica estadounidense que tiene como eje principal el despido de un presentador de noticias veterano, quien reniega del fin de su carrera y amenaza con suicidarse en vivo. Esta medida realza los niveles de audiencia, hasta que ocurre un final bochornoso.

¿Dónde ver Network? La película está disponible en Netflix y Prime Video.

Apocalypse now

La trama sigue a un oficial del ejército estadounidense que sirve en Vietnam y que recibe el encargo de asesinar a un coronel renegado de las fuerzas especiales que se ve a sí mismo como un Dios. En esta pieza dirigida por Francis F. Coppola, Robert Duvall interpreta al Teniente coronel Bill Kilgore.

¿Dónde ver Apocalype now? El largometraje está disponible en Netflix.

Gracias y favores

Esta película de 1983 le valió de un Oscar a Mejor Actor a Robert Duvall por interpretar al alcohólico Mac Sledge, quien es cantante de country e intenta rehacer su vida con una viuda y su hijo en un pueblo de Texas.

¿Dónde ver Gracias y favores? El film está disponible en Netflix.

El juez

Este drama estadounidense de 2014 sigue a Joseph Palmer, un abogado exitoso de Chicago que desde muy joven abandonó su pueblo natal en Indiana debido a su familia, de la cual perdió todo contacto. Un día, durante un juicio, recibe el llamado de uno de sus hermanos. Su madre murió y debe retornar a la ciudad que lo vio crecer, sitio donde enfrentará las heridas que nunca sanó.

¿Dónde ver El juez? La película está disponible en Max, Netflix y Prime Video.

Temas Segunda Guerra MundialRobert DuvallEstados Unidos
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Quién es Luciana Pedraza: la historia de amor con Robert Duvall y su vida juntos

Quién es Luciana Pedraza: la historia de amor con Robert Duvall y su vida juntos

“Para mí, lo era todo”: el sentido mensaje con el que Robert Duvall fue despedido por su esposa, la jujeña Luciana Pedraza

“Para mí, lo era todo”: el sentido mensaje con el que Robert Duvall fue despedido por su esposa, la jujeña Luciana Pedraza

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de “El Padrino” y de Apocalipsis Now

Murió Robert Duvall, leyenda de Hollywood y actor de “El Padrino” y de "Apocalipsis Now"

La Faraona salió ileso en Tribunales: la Corte cerró una causa por daños y perjuicios

La Faraona salió ileso en Tribunales: la Corte cerró una causa por daños y perjuicios

La viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos, sin recursos tras su muerte: lanzan campaña para recaudar U$S 500 mil

La viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos, sin recursos tras su muerte: lanzan campaña para recaudar U$S 500 mil

Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A
4

Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
5

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado
6

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado

Más Noticias
Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado

Caso Lebbos: cómo se protegió a los culpables desde el Estado

Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A

Quién es Soledad González, la mujer detrás del ascenso de Tucumán Central al Federal A

A los 73 años, Graciela Alfano visitó una playa nudista en Punta del Este y causó revuelo

A los 73 años, Graciela Alfano visitó una playa nudista en Punta del Este y causó revuelo

Un motociclista murió tras caer a una quebrada en la zona de la Cascada de San Javier

Un motociclista murió tras caer a una quebrada en la zona de la Cascada de San Javier

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

Comentarios