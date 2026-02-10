La Faraona salió ileso en Tribunales: la Corte cerró una causa por daños y perjuicios

La farándula digital también llega a Tribunales. Y, en algunos casos, hasta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este martes, el Máximo Tribunal rechazó una demanda por daños y perjuicios contra Martín Cirio, el influencer conocido como La Faraona, y dejó firme un fallo que lo exime de responsabilidad por presunto hostigamiento en redes sociales.