La Faraona salió ileso en Tribunales: la Corte cerró una causa por daños y perjuicios

La causa mezcló romance, exposición pública, escraches virtuales y una indemnización millonaria en juego.

Hace 2 Hs

La farándula digital también llega a Tribunales. Y, en algunos casos, hasta a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este martes, el Máximo Tribunal rechazó una demanda por daños y perjuicios contra Martín Cirio, el influencer conocido como La Faraona, y dejó firme un fallo que lo exime de responsabilidad por presunto hostigamiento en redes sociales.

La causa, que mezcló romance, exposición pública, escraches virtuales y una indemnización millonaria en juego, había sido impulsada por Santiago Adamoli, ex pareja de Cirio, quien lo acusó de haber provocado agresiones en su contra tras la difusión de videos en los que el influencer relató el final conflictivo de la relación.

El origen del conflicto

El conflicto se remonta a 2019, cuando Martín Cirio contó públicamente que su ex novio le había iniciado una demanda judicial reclamándole el 30% de sus ganancias. En esos relatos —difundidos a través de redes sociales y plataformas digitales— Cirio compartió anécdotas del vínculo sentimental, que duró aproximadamente 11 meses, y se refirió a su ex pareja bajo el apodo de “El Chómpiras”.

Adamoli sostuvo que, aunque no fue mencionado de manera explícita, quedó indirectamente expuesto y que esa situación habría desencadenado una ola de ataques y hostigamientos virtuales por parte de seguidores del influencer, con consecuencias personales y económicas.

Fallos judiciales y cambio de criterio

En primera instancia, la Justicia le dio la razón al demandante y consideró que existían elementos suficientes para atribuir responsabilidad a Cirio. Sin embargo, el fallo fue revocado por la Cámara Civil, que marcó un punto de inflexión en la causa.

Los camaristas concluyeron que no existía un nexo causal comprobable entre las publicaciones de Cirio y los daños denunciados. En particular, subrayaron que el influencer nunca identificó a Adamoli por su nombre, no brindó datos que permitieran reconocerlo de manera directa ni incitó explícitamente a sus seguidores a atacarlo.

El rechazo de la Corte Suprema

Tras ese revés, Adamoli presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero el Máximo Tribunal fue categórico. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron la presentación por inadmisible, dejando firme la sentencia que favorece a Martín Cirio.

Con esta decisión, la Corte dio por cerrado el expediente y puso fin a una de las disputas judiciales más resonantes entre el mundo de los influencers, las redes sociales y el derecho civil, marcando un antecedente relevante sobre los límites de la responsabilidad por contenidos digitales.

