Quién es Luciana Pedraza: la historia de amor con Robert Duvall y su vida juntos

La muerte de Robert Duvall, el pasado domingo 15 de febrero a sus 95 años, sacudió a la industria del cine. Fue su esposa argentina Luciana Pedraza quien lo acompañó en sus últimos días y compartió la noticia en redes sociales con un mensaje lleno de emoción y gratitud.
“Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los mejores actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en su hogar, rodeado de amor y consuelo”, aseguró la actriz y manifestó: "Para el mundo, fue un actor ganador del Oscar, director y narrador. Para mí, fue simplemente todo".
Quién es Luciana Pedraza: su historia de amor con Robert Duvall
Luciana Pedraza es una actriz, directora y productora argentina. Nació en Salta el 5 de enero de 1972, casualmente el mismo día que Robert Duvall, pero 41 años después. La salteña pasó su adolescencia en Jujuy y se mudó a Buenos Aires para terminar el colegio. En la ciudad estudió en la Universidad de Buenos Aires y se recibió de licenciada en Economía.
Sin embargo, su vida dio un giro por casualidad en 1996. Casi como en una película, Pedraza conoció a Duvall en la calle. El actor se encontraba grabando una película en Buenos Aires y había ido a una florería, pero al ver que estaba cerrada, siguió caminando y se chocó con Pedraza.
Luciana Pedraza y Robert Duvall se conocieron de casualidad en las calles de Buenos Aires
El flechazo fue instantáneo, por ese entonces ella tenía 24 y él 65 años. Pedraza trabajaba como planificadora de eventos y lo invitó a la apertura de un salón de tango. Así, comenzó su historia de amor, que a pesar de la diferencia de edad, se consolidó con el tiempo. Ambos se casaron el 6 de octubre de 2004.
Si bien Pedraza fue la esposa de uno de los íconos del cine hollywoodense, la argentina también hizo su carrera en la industria: actuó en Assassination Tango (2002) y en Wild Horses (2015), dos films producidos por él. Además, escribió y dirigió el corto Portrait of Billy Joe (2004).
La pareja no tuvo hijos y permaneció lejos de los escándalos mediáticos. Juntos fundaron la organización The Robert Duvall Children’s Fund, anclada en el norte argentino con asistencia para niños y familias vulnerables del país.