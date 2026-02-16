El amanecer del “Rojo”: Tucumán Central vivió su fiesta hasta casi el mediodía

Los rezagados

Entre los que se quedaron hasta el final estaba Víctor Ismael Escobar. El hombre, que llegó a jugar en las inferiores como lateral izquierdo, representa ese sentido de pertenencia heredado de su padre, Víctor Rubén, quien también defendió la camiseta del “Rojo” en Primera y a su vez también había continuado la pasión familiar. “La campera que tengo puesta era de mi abuelo, que falleció; él era masajista del club y yo la agarré como cábala: la llevé a Perico y ahora a Catamarca”, cuenta emocionado. Para él, llevar esa prenda a todos lados es una forma de mantener viva la historia de su familia dentro de la cancha.