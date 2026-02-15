Tucumán Central sobrevivió al abismo, ganó una final inolvidable y ascendió al Federal A

A los siete minutos, el estadio de la Liga Catamarqueña contuvo la respiración: Bruno Medina quedó solo frente a Santiago Moyano, el arco abierto, el sueño servido… y Mario Gribaudo la despejó en la línea. La primera señal de que la noche no sería simple. 20 minutos después llegó el golpe verdadero: un descuido, uno apenas, y Juan Bonet no perdonó tras una segunda pelota que Central no logró despejar. El ascenso parecía teñirse de azul y estaba más cerca de Córdoba que de Tucumán. El “Rojo” corría detrás de la sombra de la mala fortuna, como si cada rebote tuviera dueño ajeno. Desde la tribuna tucumana, las manos se apoyaban en la cabeza y el murmullo empezaba a transformarse en inquietud. Hasta que, cuando el desierto ya era costumbre, llegó el minuto 88. Centro al área, rebote corto, desvío involuntario. Gol en contra de Matías Francucci. Un 1-1 inesperado, un oasis en medio de la resignación.