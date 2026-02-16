Una atajada memorable y un gol en contra: reviví el empate de Tucumán Central frente a General Paz Juniors

Tucumán Central vivió una tarde mágica en Catamarca: por primera vez ascendió al Federal A luego de vencer a General Paz Juniors por 5-4 en la tanda de penales (empataron 1-1 en los 90’). El “Rojo”, sin embargo, sufrió demasiado para llevarse el ansiado trofeo. Después del gol de Juan Bonet a los 26 minutos, el equipo de Walter Arrieta salió en búsqueda de la igualdad que lo mantuviera en carrera y, cuando el reloj apretaba, la encontró de la manera menos pensada. Pero todo empezó con una atajada que hoy ya es historia.