El fenómeno geológico en forma de corazón que captó la NASA en Argentina: ¿por qué y qué significa?

La NASA capturó desde el espacio exterior una formación hídrica asombrosa situada dentro del territorio bonaerense. Este espejo de agua posee una silueta romántica que llamó la atención mundial durante el festejo del amor el pasado catorce de febrero. Una imagen tomada desde el espacio volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena científica.
El sitio exacto corresponde a Salinas Las Barrancas, paraje ubicado a cincuenta y tres kilómetros de Bahía Blanca en el partido de Villarino. Dicha laguna salina presenta un diámetro aproximado de diez mil metros en su sector más extenso. Se trata de una cuenca poco profunda que se llena tras lluvias intensas.
¿Por qué hay un corazón rosa en el medio del mapa argentino?
La tonalidad rosada deriva de procesos biológicos complejos donde intervienen algas microscópicas resistentes a condiciones extremas. El microorganismo Dunaliella salina prospera cuando la evaporación solar incrementa los niveles de salinidad superficial. El color rosado responde a procesos biológicos asociados a microorganismos que prosperan en ambientes de alta salinidad.
Durante las épocas secas, la falta de líquido descubre inmensas planicies cubiertas por cristales blancos brillantes. El lecho lacustre se encuentra situado por debajo del nivel del mar dentro de una depresión natural. La evaporación deja al descubierto extensas planicies cubiertas de cristales de sal.
Biodiversidad y comparaciones espatiales
El entorno alberga diversas especies animales adaptadas perfectamente a este ecosistema tan hostil y salitroso. Aves como el flamenco chileno y el cardenal amarillo encuentran refugio en las orillas de este laboratorio natural. El plumaje de los flamencos adquiere su tinte particular debido a la ingesta frecuente de pequeños organismos acuáticos. Este delicado equilibrio convierte al lago en un laboratorio natural a cielo abierto.
La agencia espacial comparó este hallazgo argentino con otro cuerpo hídrico similar localizado en el hemisferio norte. El lago Saint Clair también dibuja un corazón aunque apareció totalmente congelado debido al crudo invierno estadounidense. Ambas estructuras geológicas muestran simetrías idénticas a pesar de encontrarse en puntos climáticos opuestos del globo. La laguna bonaerense fue captada en pleno verano austral, con altas temperaturas y fuerte radiación solar.