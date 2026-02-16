Secciones
SociedadActualidad

El fenómeno geológico en forma de corazón que captó la NASA en Argentina: ¿por qué y qué significa?

Una imagen tomada desde el espacio volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena científica.

El fenómeno geológico en forma de corazón que captó la NASA en Argentina: ¿por qué y qué significa? La Nasa
Por Virginia Daniela Gómez Hace 12 Min

La NASA capturó desde el espacio exterior una formación hídrica asombrosa situada dentro del territorio bonaerense. Este espejo de agua posee una silueta romántica que llamó la atención mundial durante el festejo del amor el pasado catorce de febrero. Una imagen tomada desde el espacio volvió a poner a la Argentina en el centro de la escena científica.

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

El sitio exacto corresponde a Salinas Las Barrancas, paraje ubicado a cincuenta y tres kilómetros de Bahía Blanca en el partido de Villarino. Dicha laguna salina presenta un diámetro aproximado de diez mil metros en su sector más extenso. Se trata de una cuenca poco profunda que se llena tras lluvias intensas.

¿Por qué hay un corazón rosa en el medio del mapa argentino?

La tonalidad rosada deriva de procesos biológicos complejos donde intervienen algas microscópicas resistentes a condiciones extremas. El microorganismo Dunaliella salina prospera cuando la evaporación solar incrementa los niveles de salinidad superficial. El color rosado responde a procesos biológicos asociados a microorganismos que prosperan en ambientes de alta salinidad. 

Durante las épocas secas, la falta de líquido descubre inmensas planicies cubiertas por cristales blancos brillantes. El lecho lacustre se encuentra situado por debajo del nivel del mar dentro de una depresión natural. La evaporación deja al descubierto extensas planicies cubiertas de cristales de sal.

El fenómeno geológico en forma de corazón que captó la NASA en Argentina: ¿por qué y qué significa? corazón rosa

Biodiversidad y comparaciones espatiales

El entorno alberga diversas especies animales adaptadas perfectamente a este ecosistema tan hostil y salitroso. Aves como el flamenco chileno y el cardenal amarillo encuentran refugio en las orillas de este laboratorio natural. El plumaje de los flamencos adquiere su tinte particular debido a la ingesta frecuente de pequeños organismos acuáticos. Este delicado equilibrio convierte al lago en un laboratorio natural a cielo abierto.

La agencia espacial comparó este hallazgo argentino con otro cuerpo hídrico similar localizado en el hemisferio norte. El lago Saint Clair también dibuja un corazón aunque apareció totalmente congelado debido al crudo invierno estadounidense. Ambas estructuras geológicas muestran simetrías idénticas a pesar de encontrarse en puntos climáticos opuestos del globo. La laguna bonaerense fue captada en pleno verano austral, con altas temperaturas y fuerte radiación solar.

Temas la NASA
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Júpiter no es como creíamos: es más pequeño y más achatado de lo que dicen los libros

Júpiter no es como creíamos: es más pequeño y más achatado de lo que dicen los libros

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

¿Qué es el corazón rosa que encontró la NASA en Argentina y en qué provincia está?

Lo más popular
Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela
1

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A
2

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos
3

Villarruel se tomó una foto con Quintela y generó rechazos

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal
4

Escándalo en la fiesta de la Pachamama: la palabra del comisionado comunal

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral
5

La CGT define hoy si convoca a un paro nacional contra la reforma laboral

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo
6

Penalistas sostienen que con más detenciones por venta de drogas no se soluciona el problema de fondo

Más Noticias
Estuvo cinco minutos bajo el agua y sobrevivió tras rezarle al Papa: ¿el primer milagro de Francisco?

Estuvo cinco minutos bajo el agua y sobrevivió tras rezarle al Papa: ¿el primer milagro de Francisco?

A los 73 años, Graciela Alfano visitó una playa nudista en Punta del Este y causó revuelo

A los 73 años, Graciela Alfano visitó una playa nudista en Punta del Este y causó revuelo

Una violenta pelea con botellazos en un boliche terminó con dos jóvenes hospitalizadas

Una violenta pelea con botellazos en un boliche terminó con dos jóvenes hospitalizadas

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una Pachamama paralela

Escándalo en Amaicha del Valle: denuncian que el delegado comunal intentó imponer una "Pachamama paralela"

Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

Tormentas, granizo y vientos: alerta meteorológica en gran parte del país

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Cómo atenderá el comercio durante los feriados de Carnaval en Tucumán

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Madrugada histórica en Villa Alem: así esperaron a Tucumán Central tras el ascenso al Federal A

Cartas de lectores: ¡Viva Villa Rita!

Cartas de lectores: ¡Viva Villa Rita!

Comentarios