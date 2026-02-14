Secciones
El papa León XIV propone un “ayuno” de discursos de odio

El pontífice habló sobre “abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman al prójimo”.

Hace 2 Hs

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV propuso que, durante la Cuaresma, en el que los católicos suelen llevar a cabo algunas privaciones, se haga un “ayuno” del lenguaje de odio y se eviten las palabras hirientes tanto dentro de la familia como en los debates políticos y en la comunicación.

Además de invitar a la abstinencia de alimento, el mensaje publicado ayer invita a “incluir también otras formas de privación destinadas a hacernos adquirir un estilo de vida más sobrio, ya que sólo la austeridad hace fuerte y auténtica la vida cristiana”. Y al respecto, propone “una forma de abstinencia muy concreta y a menudo poco apreciada, es decir, la de abstenerse de utilizar palabras que afectan y lastiman a nuestro prójimo”.

En su mensaje para el período que precede la Semana Santa, el pontífice invitó a pedir “la gracia de vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados. Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás”. “Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias”, añade el pontífice estadounidense en su mensaje.

Calendario

El Papa inaugurará la Cuaresma -los 40 días de preparación para la Semana Santa y la Pascua- el 18 de febrero. Como es costumbre el Miércoles de Ceniza, irá a la iglesia de San Anselmo, en el Aventino, desde donde comenzará una procesión hasta la Basílica de Santa Sabina, a unos 350 metros de distancia. Allí, a las 17.00, el Papa celebrará la misa tradicional de este día, durante la cual se realizará el rito de la imposición de la ceniza en la frente de los fieles como signo de humildad.

Esta parada en el Aventino marca la primera “estación” de la Cuaresma: una antigua tradición hace que ciertas iglesias de Roma sean designadas como iglesias de estación, en las que se realiza una ceremonia más solemne cada día hasta la Semana Santa.

