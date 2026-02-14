El papa León XIV propone un “ayuno” de discursos de odio

En su mensaje para el período que precede la Semana Santa, el pontífice invitó a pedir “la gracia de vivir una Cuaresma que haga más atento nuestro oído a Dios y a los más necesitados. Pidamos la fuerza de un ayuno que alcance también a la lengua, para que disminuyan las palabras que hieren y crezca el espacio para la voz de los demás”. “Empecemos a desarmar el lenguaje, renunciando a las palabras hirientes, al juicio inmediato, a hablar mal de quienes están ausentes y no pueden defenderse, a las calumnias”, añade el pontífice estadounidense en su mensaje.